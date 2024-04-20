"Просто огидно": Каменських захейтили за купання в молоці, посміявся навіть Потап

Співачка Настя Каменських нарвалася на чергову порцію хейту. Зірка активно "піарить" новий трек, а задля промо знялася у ванній з молоком. Це відео обурило мережу, його назвали "огидним".

Чому лютує мережа та як на це відреагував Потап, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з Instagram Каменських.

Що зробила співачка

Так, Каменських показала сміливе відео з уривком її нової пісні "Moloko". Співачка позувала у великій оцинкованій ванній й поливала себе білою водою, ніби молоком.

При цьому образ зірки був досить провокативним. Відео з Каменських оцінили неоднозначно. У коментарях юзери написали:

"Таке враження, ніби Настя повільно пробує перейти з української сцени на іспанську"

"Хайп є хайп. Багатьом не подобається, та охоплення все одно зростають"

"Плюс ще 1 фрік! Так собі популярність"

"Купатися в молоці? Ви в адекваті? Ви б ще хліб замість мочалки взяли.Сказати, що це жах, це нічого не сказати. Гидко дивитися. Вже треба лікуватися"

"Жесть, думала Elefante неможливо буде переплюнути за крінжем, але виявляється, можна. Настю, це огидно! Слухати неможливо"

"Просто огидно та соромно з твоїми вокальними даними співати таку...".

Як відреагував Потап

У коментарях з'явився ще й чоловік співачки. Він похвалив Каменських, але дав зрозуміти, що його це насмішило.

"Настя - тільки вперед! Ха-ха-ха, це підпал і відвал голови!" - написав він.

Реакція Потапа (скріншот)