Віктор Розовий вперше після важкого поранення розповів, що робив на фронті

Віктор Розовий, який продовжує відновлення після важкої травми голови, прокоментував свою службу. Зокрема, він вперше розповів, чим займався на фронті.
Що з цього приводу сказав зірка "Ліги сміху", пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його пост у соцмережі X (колишній Twitter).
На цю тему захисник вирішив висловитися у коментарях. Він опублікував допис, де йшлося про представників ЛГБТ та фенімізм.
"Я на війні не бачив цієї лівої х*йні", - зазначається у пості.
У коментарях тим часом юзери бурхливо відреагували на такий контент з боку зірки, а також щиро не зрозуміли подібного ненависництва щодо ЛГБТ і фемінізму.
Так, у відповідь одному з користувачів Віктор пояснив, що робив на війні до поранення.
"Я воював з березня 2022 року, брав участь у другій спробі сухопутної деблокади Маріуполя, потім - звільнення Херсона, Бахмут, бої за канал - там убив першого русака. Авдіївка, Орлівка - там поранили. Але зал*па буде пи*діти, про скрєпи, ти, бля*ь, для України що зробив?" - поцікавився Віктор у свого кривдника.
Окрім того, чимало людей після посту Розового підкреслили, що "маленький кругозір - біда нашого часу". Ось ще деякі коментарі користувачів мережі з цього приводу:
Нагадаємо, Віктор Розовий на початку повномасштабного російського вторгнення РФ став військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Важке поранення голови отримав у березні цього року, у квітні почав інтенсивне лікування та реабілітацію. Внаслідок травми знаменитість, як відомо, втратив відчуття смаку та запаху.
Нещодавно Розовий замилував спільними фото з дружиною.
Також ми писали про те, що Розовий потрапив у російський "миротворець".