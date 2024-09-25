Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения рассказал, что делал на фронте

Виктор Розовый, который продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, прокомментировал свою службу. В частности он впервые рассказал, чем занимался на фронте.
Что на этот счет сказал звезда "Лиги смеха", пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в соцсети X (бывший Twitter).
По этой теме защитник решил высказаться в комментариях. Он опубликовал публикацию, где речь шла о представителях ЛГБТ и фенимизме.
"Я на войне не видел этой левой х*йни", - отмечается в посте.
В комментариях тем временем юзеры бурно отреагировали на такой контент со стороны звезды, а также искренне не поняли подобной ненависти к ЛГБТ и феминизму.
Так, в ответ одному из пользователей Виктор объяснил, что делал на войне до ранения.
"Я воевал с марта 2022 года, участвовал во второй попытке сухопутной деблокады Мариуполя, затем - освобождение Херсона, Бахмут, бои за канал - там убил первого русака. Авдеевка, Орловка - там ранили. Но зал*па будет п*здеть, о скрепах, ты, бля*ь, для Украины что сделал?" - поинтересовался Виктор у своего обидчика.
Кроме того, многие люди после поста Розового подчеркнули, что "маленький кругозор - беда нашего времени". Вот еще некоторые комментарии пользователей сети по этому поводу:
Напомним, Виктор Розовый в начале полномасштабного российского вторжения РФ стал военнослужащим третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Тяжелое ранение головы получил в марте этого года, в апреле начал интенсивное лечение и реабилитацию. В результате травмы знаменитость, как известно, потерял чувство вкуса и запаха.
Недавно Розовый восхитил общими фото с женой.
Также мы писали о том, что Розовый попал в российский "Миротворец".