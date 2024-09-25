Виктор Розовый впервые после тяжелого ранения рассказал, что делал на фронте

Виктор Розовый о службе

По этой теме защитник решил высказаться в комментариях. Он опубликовал публикацию, где речь шла о представителях ЛГБТ и фенимизме.

"Я на войне не видел этой левой х*йни", - отмечается в посте.

новая публикация Розового (Фото: x.com/victor_rozoviy)

В комментариях тем временем юзеры бурно отреагировали на такой контент со стороны звезды, а также искренне не поняли подобной ненависти к ЛГБТ и феминизму.

Так, в ответ одному из пользователей Виктор объяснил, что делал на войне до ранения.

"Я воевал с марта 2022 года, участвовал во второй попытке сухопутной деблокады Мариуполя, затем - освобождение Херсона, Бахмут, бои за канал - там убил первого русака. Авдеевка, Орловка - там ранили. Но зал*па будет п*здеть, о скрепах, ты, бля*ь, для Украины что сделал?" - поинтересовался Виктор у своего обидчика.

Розовый о службе (Фото: x.com/victor_rozoviy)

Реакция сети

Кроме того, многие люди после поста Розового подчеркнули, что "маленький кругозор - беда нашего времени". Вот еще некоторые комментарии пользователей сети по этому поводу:

"Маленький кругозор - беда нашего времени"

"Благодаря таким как ты ненавистникам ЛГБТ и феминизма (который вполне может быть адекватным!) я в очередной раз убеждаюсь в правильности своего решения навсегда покинуть Украину и реализовывать свой потенциал где-либо"

"Честно, листаю профиль и уже потерялся, на каком уровне иронии Виктор находится"

"Статистически в обществе 3% гомосексуальные и 4% бисексуальные. Вопрос, знакомы ли вы из миллионной армии со всеми 100%?"

"Что-то у вас что ни пост, то хейт на всех".

Розовый пошел на фронт в начале полномасштабной (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Напомним, Виктор Розовый в начале полномасштабного российского вторжения РФ стал военнослужащим третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Тяжелое ранение головы получил в марте этого года, в апреле начал интенсивное лечение и реабилитацию. В результате травмы знаменитость, как известно, потерял чувство вкуса и запаха.