Комік Віктор Розовий розкрив подробиці реабілітації та пригадав бій перед пораненням (фото)

Віктор Розовий, який нещодавно переніс складну операцію , висловився про свій стан. Так, він відповів на питання підписників стосовно того, чи зможе ходити після травми, а також поділився деякими спогадами.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ліги сміху" розповідає про це детальніше.

Розовий прокоментував реабілітацію та пригадав бій перед пораненням

Комік поділився, що ще потрібен час на повне відновлення після важкої травми. Проте ймовірність теж того, що він буде ходити - 100 відсотків. Тоді як рука усіх своїх функцій не відновить.

"Кажуть, що 100 відсотків буду ходити, але потрібен час і єб*шити. А от рука всіх функцій не відновить. Вишивати хрестиком не зможу", - написав Розовий.

Окрім того, в одній зі stories він показав фото голови, де можна побачити шов після медичних втручань та процесу загоєння.

Розовий розповів про реабілітацію (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Коли ж хтось із юзерів поцікавився, що останнє Віктор пам'ятає перед тим, як отримав поранення голови, він озвучив деякі деталі.

"В нас у зводі був тотальний обсешн - наху*рити під*рів, все інше неважливо… Тому пам'ятаю, як по рації передали, що п***ри мають заходити в наш квадрат, і як виставив гвинтівку в їхньому напрямку. Звісно, перед заходом мортал шели полетіли. А ще пам'ятаю, як птбешники заходили, якраз ті, які мене врятували", - зауважив знаменитість.

Комік розповів про бій перед пораненням (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Що відомо про поранення Розового та його реабілітацію

Нагадаємо український комік пішов захищати країну від ворогів у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Важке поранення в голову він отримав у березні під час виконання бойового завдання.

На одному з кадрів гуморист показував, що внаслідок уламкового удару на його голові з'явилася вм'ятина.

Днями йому провели операцію зі встановлення титанової пластини - про це Віктор також висловлювався у своїх соцмережах. Зокрема, він писав, що "шрамів не додалося, проте заліза в його голові побільшало".

Зірка нещодавно переніс операцію (Фото: instagram.com/stories/viktor_rozovyi)

Хто такий Віктор Розовий

Комік здобув популярність як учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" та учасник проєкту "Ігри приколів", що виходила на телеканалі "1+1".

У 2017 році разом з молдавською командою "Стоянівка" став переможцем 3 сезону "Ліги сміху", а у 2018 на фестивалі в Одесі - володарем літнього кубка "Ліги сміху".

Разом зі Святославом Антіповим веде YouTube-канал "Kurva matj", головна тематика якого - контрабандистські пісні з нецензурною лексикою та гумористичним підтекстом.

Одружений. Зі своєю обраницею Ольгою пішов під вінець у березні цього року.