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Зірка "Ліги сміху" Розовий потрапив у російський "миротворець": він відреагував

П'ятниця 13 вересня 2024 10:40
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Зірка "Ліги сміху" Розовий потрапив у російський "миротворець": він відреагував Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Ліги Сміху" і військовослужбовець Віктор Розовий повідомив, що знайшов себе на російському сайті "Немезида". Цей ресурс являє собою аналог українського "Миротворця" і розміщує інформацію про злочини проти державності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram гумориста.

Так, ветеран опублікував у своїх stories скріншот сторінки хакерського ресурсу "Немізіда".

На сайті вказана особиста інформація Розового та його фото.

Віктор, з притаманним йому гумором, відреагував на це.

"Я на ру***вому миротворці. А моя класна керівничка казала мені, що я нічого в житті не доб'юся!", - написав ветеран.

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; Розовий потрапив у російський &quot;миротворець&quot;: він відреагував

Скріншот

Що відомо про аналог українського "Миротворця"

Проект "Немезида" (Project Nemesis) - це веб-сайт, розроблений росыйськими хакерами, на якому розміщено фотографії та особисті дані безлічі людей, які беруть участь у війні на боці України.

Зокрема, там публікуються дати народження, адреси, номери телефонів, номери паспортів, а також особисті профілі у соцмережах та інша подібна інформація.

Нещодавно Віктор Розовий розкрив подробиці реабілітації та пригадав бій перед пораненням.

Також він та його колега Ігор Ласточкін відреагували на смерть Маслякова.

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