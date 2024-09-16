Віктор Розовий, який продовжує реабілітацію після травми, замилував спільними фото з дружиною

Зірка "Ліги сміху" і військовослужбовець Віктор Розовий поділився у мережі спільними кадрами зі своєю обраницею Ольгою.

Що саме показав та розповів знаменитість, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram .

Розовий показався з дружиною

Чоловік, який продовжує реабілітацію після складної травми, отриманої на фронті, показався з коханою. На опублікованому фото Віктор сидів у кріслі колісному, а поруч із ним була його дружина Ольга Мерзлікіна. Вона, як відомо, підтримує обранця протягом усього його лікування та реабілітації.

"З жінкессою", - підписав сімейний кадр Розовий.

Віктор і його дружина Ольга (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

На іншій світлині, яку зірка "Ліги сміху" виклав у своєму блозі, можна побачити, як він із запалом щось розповідає Ользі, а та дивиться в об'єктив камери.

"Розповідаю жінці, як захищав Українську Державу і майже загинув в боротьбі за неї", - зазначив відомий українець.

Комік поділився фото (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про стосунки Віктора та Ольги

Пара пішла під вінець 8 березня цього року. Це сталося за кілька тижнів до того, як Віктор на фронті отримав складне уламкове поранення голови. Вже у квітні розпочалося активне лікування та реабілітація.

У серпні комік розповідав, що йому встановили титанову пластину в череп, а також висловлювався щодо відновлення. Віктор казав, що ще потрібен час, адже травма дуже непроста.

Ймовірність того, що він буде ходити, - 100 відсотків, а от з рукою прогноз виявився не такий обнадійливим.

"Кажуть, що 100 відсотків буду ходити, але потрібен час і єб*шити. А от рука всіх функцій не відновить. Вишивати хрестиком не зможу", - ділився захисник.

Кадр із соумереж Віктора (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Хто такий Віктор Розовий

Чоловік здобув популярність у ролі учасника команди "Загорецька Людмила Степанівна" та учасника проєкту "Ігри приколів" на каналі "1+1".

У 2017 році з молдавською командою "Стоянівка" став переможцем 3 сезону "Ліги сміху", а у 2018 на фестивалі в Одесі - володарем літнього кубка "Ліги сміху".

Разом зі Святославом Антіповим Розовий веде YouTube-канал "Kurva matj", головна тематика якого - контрабандистські пісні з нецензурною лексикою та гумористичним підтекстом.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну, у лютому 2022 року, Віктор записався добровольцем у полк ССО "Азов" (пізніше - 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ).

Розовий отримав важке поранення у березні (Фото: instagram.com/viktor_rozovyi