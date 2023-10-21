Не викидайте вчорашнє пюре: ось як з нього приготувати смачні млинці
Напевно, кожному знайома ситуація, коли після вчорашньої вечері або обіду залишилося картопляне пюре. Однак, його не варто викидати, адже з нього можна приготувати смачні млинці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Такі млинці чудово підійдуть для сніданку та сподобається всім членам сім’ї без винятку.
Список інгредієнтів на 4 порції
Для приготування млинці по-англійськи, знадобляться такі продукти:
- картопляне пюре - 300 г
- борошно пшеничне - 3.5 ст. л
- розпушувач - 0.5 ч. л
- сода харчова - 0.5 ч. л
- яйця курячі - 2 шт
- молоко 2,8% - 4.5 ст. л
- цибуля ріпчаста - 0.5 шт
- масло вершкове - 73%
- рослинна олія, сіль, перець запашний мелений - до свого смаку
Спосіб приготування
Пюре, борошно, розпушувач змішайте у великій мисці із содою. Далі збийте яйця із молоком, цибулю наріжте, посоліть та поперчіть. Все змішайте з картопляною сумішшю.
Після цього розігрійте рослинну олію та трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні, а духовку розігрійте до 120-130 градусів.
Отриману суміш ложкою налийте на сковорідку і розподіляйте. Готуйте його з обох боків до золотистого кольору.
В кінці готовий млинець перекладіть на деко і відправте в духовку. Важливо, аби перед подачею картопляні млинці були теплими.
Млинці по-англійськи (фото: shuba.life)
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