Не викидайте вчорашнє пюре: ось як з нього приготувати смачні млинці

Напевно, кожному знайома ситуація, коли після вчорашньої вечері або обіду залишилося картопляне пюре. Однак, його не варто викидати, адже з нього можна приготувати смачні млинці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Такі млинці чудово підійдуть для сніданку та сподобається всім членам сім’ї без винятку.

Список інгредієнтів на 4 порції

Для приготування млинці по-англійськи, знадобляться такі продукти:

картопляне пюре - 300 г

борошно пшеничне - 3.5 ст. л

розпушувач - 0.5 ч. л

сода харчова - 0.5 ч. л

яйця курячі - 2 шт

молоко 2,8% - 4.5 ст. л

цибуля ріпчаста - 0.5 шт

масло вершкове - 73%

рослинна олія, сіль, перець запашний мелений - до свого смаку

Спосіб приготування

Пюре, борошно, розпушувач змішайте у великій мисці із содою. Далі збийте яйця із молоком, цибулю наріжте, посоліть та поперчіть. Все змішайте з картопляною сумішшю.

Після цього розігрійте рослинну олію та трохи вершкового масла у великій сковороді на середньому вогні, а духовку розігрійте до 120-130 градусів.

Отриману суміш ложкою налийте на сковорідку і розподіляйте. Готуйте його з обох боків до золотистого кольору.

В кінці готовий млинець перекладіть на деко і відправте в духовку. Важливо, аби перед подачею картопляні млинці були теплими.

Млинці по-англійськи (фото: shuba.life)