Ось що трапиться, якщо не знімати пінку з варення
В процесі приготування варення ми завжди знімаємо піну, яка шапкою утворюється при кипінні солодкої рідини. Потім її або викидаємо, або ж з'їдаємо. Особливо люблять пінкою ласувати діти. Що являє собою пінка, і чи треба її насправді знімати з варення?
Відповідь на це та інші питання - в матеріалі Styler далі.
Чому на варенні утворюється піна
Якщо часто варити варення, можна помітити, що на деякому піни утворюється більше, а на деякому - зовсім трохи.
В принципі, боятися її не варто. Вона не шкідлива, але і корисних якостей в ній мало. Правила кулінарії свідчать, що прибирати піну потрібно обов'язково, адже вона може містити бруд, дрібне сміття з ягід, фруктів чи цукру, навіть комах.
Після закипання, як правило, всі ці часточки спливають на поверхню. Тож якщо ви хочете "чисте" варення, піну варто прибрати.
Що буде, якщо пінку не прибирати
В цілому, пінка не шкідлива, але прибирати її варто, в першу чергу, щоб отримати якісний продукт, який буде зберігатися тривалий час.
Прибравши пінку, ви отримаєте:
- рівномірне проварювання всіх складових
- варення вийде насиченим, з однорідною структурою
- ви будете впевнені, що продукт зберігатиметься довго
Фахівці кажуть, що особливо пінка шкодить ягідному варення, як от вишневе, малинове, полуничне тощо.
Якщо ж ви не будете прибирати пінку, є ризик, що варення не буде довго зберігатися. Крім того його текстура не буде однорідною - з часточками світлої піни, що буде траплятися в банці.
Продукт буде не таким прозорим, як хотілося. Також пінка може збиратися грудками й траплятися у варенні.
І не забувайте, що у пінці часто присутні бруд, сміття і навіть комахи.
Не прибирати піну можна, якщо:
- ви впевнені в якості ягід чи фруктів
- ви добре перебрали, вимили, просушили сировину
- ви плануєте з'їсти варення одразу, або ж воно буде зберігатися в холодильнику, і буде використане найближчим часом
Цікаво, що кулінар Євген Клопотенко радить пінку не прибирати. Також він дав важливі поради щодо правильного варення.
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