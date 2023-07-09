"Салат для бідних". Як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків
Мізерія (зеленець) - салат з огірків у сметані, традиційний для польської та галицької кухонь. Подають його, переважно, як холодний гарнір до м'яса чи риби.
Про способи приготування та рецепти заправок мізерії - читайте в матеріалі Styler.
"Салат для бідних"
Назва страви походить від французького слова "misère" - злидні, убозтво. У польській кухні салат з'явився близько XVI століття, коли на території країни почали активно вирощувати огірки.
Знать ставилась до нового продукту (як і практично до всіх овочів) насторожено. Споживали їх неохоче. Водночас селяни й біднота із задоволенням додали огірки до власного раціону.
Оскільки влітку у господарстві майже кожного селянина завжди була "солодка сметана" (вершки), салат з огірків спершу заправляли саме нею. Згодом рецепти мізерії стали більш різноманітними. До огірків почали додавати цибулю (білу й зелену), кріп та інші інгредієнти.
Нині цей салат у Польщі часто подають до барбекю, оскільки його легко приготувати у великих кількостях.
Поради поціновувачам
Готувати мізерію можна найрізноманітнішими способами.
Огірки для салату можна очищати від шкірки, або ж ні. Нарізати:
- пластинками (тонкими кружечками)
- напівкільцями
- дрібною соломкою
Частина кулінарів надає перевагу огіркам, натертим на велику терку.
Якщо ви хочете, аби мізерія була більш рідкою, після нарізки огірки можна одразу посолити (вони пустять сік і додадуть страві рідини). Дехто ж, навпаки, полюбляє "сухий" варіант мізерії - тоді огірковий сік зливають.
Додавати до огірків для більшого різномаїття смаку можна, зокрема:
- білу цибулю
- зелену цибулю (цибулю-різанець)
- кріп
- петрушку
- редиску
- сир
- бринзу
- горіхи тощо
Основними спеціями для страви є сіль, перець чорний (рідше червоний гострий), цукор. Дехто додає також лимонний сік, або ж оцет.
Заправляти мізерію можна за допомогою вершків, сметани, кефіру, йогурту. Рідше додають олію, соєвий соус, або ж молоко (причому його можна змішати зі сметаною чи кефіром).
Одні салат ретельно перемішують, інші - просто викладають шар за шаром.
Подавати страву можна як одразу після приготування, так і охолодивши впродовж 20-30 хвилин.
Нижче наведемо кілька рецептів мізерії в різних варіаціях.
Мізерія "класична"
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 100 мл вершків 30%
- 2 ст. л. лимонного соку
- сіль за смаком
- 1/2 пучка цибулі-різанець (або 1-2 стебла зеленої цибулі)
Спосіб приготування:
- Огірки й цибулю добре промити
- Огірки очистити (зняти шкірку) й порізати пластівцями
- Вершки, сіль та лимонний сік вимішати разом
- Коли ця суміш дещо загусне - додати до огірків і ретельно перемішати
- Посипати мізерію цибулею та подавати до столу
Мізерія з огірків, редиски й сиру
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 2 пучки редиски
- 1 голівка (пучок) зеленого салату
- 200 г сиру
- 200 г сметани
- зелень петрушки та кропу
- сіль і цукор (за смаком)
Спосіб приготування:
- Овочі й салат ретельно промити
- Огірки й редиску порізати тонкими кружечками (або напівкільцями)
- Сир - натерти
- Посудину для страви (таріль або полумисок) вистелити листками салату
- Листки салату посипати цукром, а зверху - сиром
- Рівномірно розкласти по сиру огірки й редиску
- Прикрасити порізаною петрушкою та кропом
- Окремо подати сметану, вимішану з сіллю й цукром
Мізерія з огірків та бринзи
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 300 г бринзи
- 400 г сметани
- зелень кропу
Спосіб приготування:
- Огірки ретельно промити, очистити й нарізати напівкільцями
- Скласти в посудину й залити сметаною
- Натерти або ж розкришити бринзу
- Вимити й нарізати кріп
- Змішати бринзу з кропом й посипати на сметану
Дивіться на відео, як приготувати мізерію за рецептом української кулінарки:
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