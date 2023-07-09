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"Салат для бідних". Як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків

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Неділя 09 липня 2023 08:20
"Салат для бідних". Як швидко й смачно приготувати найпопулярнішу страву з огірків Як приготувати салат з огірків "для бідних" (фото: freepic)
Автор: Ірина Костенко

Мізерія (зеленець) - салат з огірків у сметані, традиційний для польської та галицької кухонь. Подають його, переважно, як холодний гарнір до м'яса чи риби.

Про способи приготування та рецепти заправок мізерії - читайте в матеріалі Styler.

"Салат для бідних"

Назва страви походить від французького слова "misère" - злидні, убозтво. У польській кухні салат з'явився близько XVI століття, коли на території країни почали активно вирощувати огірки.

Знать ставилась до нового продукту (як і практично до всіх овочів) насторожено. Споживали їх неохоче. Водночас селяни й біднота із задоволенням додали огірки до власного раціону.

Оскільки влітку у господарстві майже кожного селянина завжди була "солодка сметана" (вершки), салат з огірків спершу заправляли саме нею. Згодом рецепти мізерії стали більш різноманітними. До огірків почали додавати цибулю (білу й зелену), кріп та інші інгредієнти.

Нині цей салат у Польщі часто подають до барбекю, оскільки його легко приготувати у великих кількостях.

Поради поціновувачам

Готувати мізерію можна найрізноманітнішими способами.

Огірки для салату можна очищати від шкірки, або ж ні. Нарізати:

  • пластинками (тонкими кружечками)
  • напівкільцями
  • дрібною соломкою

Частина кулінарів надає перевагу огіркам, натертим на велику терку.

Якщо ви хочете, аби мізерія була більш рідкою, після нарізки огірки можна одразу посолити (вони пустять сік і додадуть страві рідини). Дехто ж, навпаки, полюбляє "сухий" варіант мізерії - тоді огірковий сік зливають.

Додавати до огірків для більшого різномаїття смаку можна, зокрема:

  • білу цибулю
  • зелену цибулю (цибулю-різанець)
  • кріп
  • петрушку
  • редиску
  • сир
  • бринзу
  • горіхи тощо

Основними спеціями для страви є сіль, перець чорний (рідше червоний гострий), цукор. Дехто додає також лимонний сік, або ж оцет.

Заправляти мізерію можна за допомогою вершків, сметани, кефіру, йогурту. Рідше додають олію, соєвий соус, або ж молоко (причому його можна змішати зі сметаною чи кефіром).

Одні салат ретельно перемішують, інші - просто викладають шар за шаром.

Подавати страву можна як одразу після приготування, так і охолодивши впродовж 20-30 хвилин.

Нижче наведемо кілька рецептів мізерії в різних варіаціях.

Мізерія "класична"

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 100 мл вершків 30%
  • 2 ст. л. лимонного соку
  • сіль за смаком
  • 1/2 пучка цибулі-різанець (або 1-2 стебла зеленої цибулі)

Спосіб приготування:

  • Огірки й цибулю добре промити
  • Огірки очистити (зняти шкірку) й порізати пластівцями
  • Вершки, сіль та лимонний сік вимішати разом
  • Коли ця суміш дещо загусне - додати до огірків і ретельно перемішати
  • Посипати мізерію цибулею та подавати до столу

Мізерія з огірків, редиски й сиру

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 2 пучки редиски
  • 1 голівка (пучок) зеленого салату
  • 200 г сиру
  • 200 г сметани
  • зелень петрушки та кропу
  • сіль і цукор (за смаком)

Спосіб приготування:

  • Овочі й салат ретельно промити
  • Огірки й редиску порізати тонкими кружечками (або напівкільцями)
  • Сир - натерти
  • Посудину для страви (таріль або полумисок) вистелити листками салату
  • Листки салату посипати цукром, а зверху - сиром
  • Рівномірно розкласти по сиру огірки й редиску
  • Прикрасити порізаною петрушкою та кропом
  • Окремо подати сметану, вимішану з сіллю й цукром

Мізерія з огірків та бринзи

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 300 г бринзи
  • 400 г сметани
  • зелень кропу

Спосіб приготування:

  • Огірки ретельно промити, очистити й нарізати напівкільцями
  • Скласти в посудину й залити сметаною
  • Натерти або ж розкришити бринзу
  • Вимити й нарізати кріп
  • Змішати бринзу з кропом й посипати на сметану

Дивіться на відео, як приготувати мізерію за рецептом української кулінарки:

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