Відродився з попелу: дивіться, як зараз виглядає кіт Фенікс з Бучі

Як вдалося вижити Феніксу під уламками будинку в Андріївці - залишається таємницею. Відомо, що кіт вибрався з-під уламків і пішов сам назустріч рятівникам.

В кота були опіки по всьому тілі, обпалені вуса та шерсть, пошкодження над оком, відірвана нижня губа. І він настільки був шокований від усього, що з ним сталося, що деякий час думали, що Фелікс осліп та оглох.

Ось таким Фенікса знайшли у квітні 2022 року (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)

Але після належного лікування стало зрозуміло, що з зором та слухом у котика все гаразд. А ось з опіками справа йшла не так швидко.

Кота Фенікса забрав до себе один з працівників Pethouse Володимир. Кошеня спочатку довго лікували, а згодом він перейшов жити до нового хазяїна.

"Сьогодні стало остаточно зрозуміло, як кіт Фенікс вижив у вщент розбомбленому селі. Коли ми побачили те, що ви бачите на фото, то зрозуміли, що це не кіт, а остання розробка наших інженерів, біологічна зброя нового покоління! Істота не горить у вогні, стрибає вверх на 20 метрів, а в довжину на 50, та може перегризти любе залізо, в тому числі будь-яку ворожу бронетехніку", - розповідав про Фенікса Володимир.

Ось так Фенікс виглядав під час лікування (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)

Згодом новий "тато" виставляв ще декілька фото, де видно, як Фенікс поступово йде на поправку. Через пів року кота було вже важко впізнати - в нього виросла шерсть, рани загоїлися і навіть заросла губа, що була відірвана у завалах. А ще він набрав вагу.

Подивіться, як змінився цей красунчик!

Ось так Фенікс виглядає зараз (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)