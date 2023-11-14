Воїн ЗСУ врятував з розтяжки "бойового українського сокола": зворушливе відео

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Сили оборони півдня України.

Як воїн врятував птаха

На відео видно, що боєць помітив нещасного птаха, який висів без свідомості на розтяжці. Чоловік обережно визволив птаха з небезпеки, а потім відніс його у бліндаж і виходив.

Боєць буквально змушував його пити воду, і вже через якийсь час птах вже активно літав бліндажем.

Врятованим птахом виявилась сойка звичайна. Однак, військовий жартома називає її "бойовим українським соколом" і "своїм хрещеником".

"У Всесвітній день доброти вояки на півдні врятували чарівного птаха… Добро врятує світ, тому що воно закладене в людській природі. Отже, творити добро може кожен", - йдеться у повідомленні.

Також під відео зазначила, що у людей, які роблять добрі справи кожен день, кращий імунітет, і вони менше хворіють. Лікарі пояснюють це підвищенням рівня лімфоцитів та розширенням кровоносних судин, що покращує роботу серця. Крім того, фіксується підвищення рівня серотоніну та ендорфінів, які допомагають швидше справлятися зі стресом.

Що відомо про сойку

Сойка звичайна - лісовий птах родини воронових. В Україні осілий, кочовий вид.

Сойка переважно мешканець лісів, селиться у всіх його типах, віддаючи перевагу старим деревам. Також її можна зустріти в посадках та у старих парках.

Восени птах полює на ос. Коли дозрівають жолуді, сойка запасає їх на зиму. Набравши їх повний дзьоб, вона відлітає якомога далі від дуба і ховає під мох, опале листя чи хвою.

Сойка звичайна (фото: wikipedia)