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Возродился из пепла: смотрите, как сейчас выглядит кот Феникс из Бучи

Как изменился кот Феникс из Бучи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В апреле 2022 года все соцсети облетели фотографии кота, просто чудом выжившего в огне в полууничтоженной Андреевке под Киевом. Обгоревшего кота забрали волонтеры и передали его на лечение, а назвали его Фениксом - как прошедшего сквозь огонь и выжившего.

Как сложилась судьба кота Феникса и как он сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использованы следующие источники: facebook-страница Владимира Крыжановского, facebook-страница Pethouse.

Как удалось выжить Фениксу под обломками дома в Андреевке - остается тайной. Известно, что кот выбрался из-под обломков и пошел сам навстречу спасателям.

У кота были ожоги по всему телу, обожженные усы и шерсть, повреждение над глазом, оторванная нижняя губа. И он настолько был шокирован всем, что с ним произошло, что некоторое время думали, что Феликс ослеп и оглох.

Вот таким Феникс был найден в апреле 2022 года (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)

Но после должного лечения стало ясно, что со зрением и слухом у котика все хорошо. А вот с ожогами дело обстояло не так быстро.

Кота Феникса забрал к себе один из работников Pethouse Владимир. Котенок сначала долго лечили, а впоследствии он перешел жить к новому хозяину.

"Сегодня стало окончательно понятно, как кот Феникс выжил в полностью разбомбленной деревне. Когда мы увидели то, что вы видите на фото, то поняли, что это не кот, а последняя разработка наших инженеров, биологическое оружие нового поколения! Существо не горит в огне, прыгает вверх на 20 метров, а в длину на 50, но может перегрызть любое железо, в том числе любую вражескую бронетехнику", - рассказывал о Фениксе Владимир.

Вот так Феникс выглядел во время лечения (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)

Впоследствии новый "папа" выставлял еще несколько фото, где видно, как Феникс постепенно идет на поправку. Через пол года кота было уже трудно узнать - у него выросла шерсть, раны зажили и даже заросла губа, оторванная в завалах. А еще он набрал вес.

Посмотрите, как изменился этот красавчик!

Вот так Феникс выглядит сейчас (фото: facebook.com/v.kryzhanivskyi)

Напомним, ранее мы писали, что воин ВСУ спас от растяжки "боевого сокола".

А еще рассказывали, что на Донбассе владельцы покинули кота, и тот умер на их кровати.

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