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Відомий з дитинства десерт "Бите скло": рецепт желейного торту з новим інгредієнтом

Середа 07 серпня 2024 07:45
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Відомий з дитинства десерт "Бите скло": рецепт желейного торту з новим інгредієнтом Як готувати десерт "Бите скло" з бананом (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Цей желейний десерт з дитинства можна готувати інакше, додавши тонкий корж з пісочного тіста і прикрасивши торт бананом. Таким чином, рецепт зберігає основу - різнобарвне желе - додаючи нових відтінків в смак десерту.

Про те, як готувати желейний торт "Бите скло" з бананом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для торта "Бите скло"

Для приготування цього желейного торта на основі класичного десерту, потрібні такі інгредієнти:

  • пісочне печиво - 200 г;
  • банан - 1 шт.;
  • масло - 80 г;
  • сметана (жирність 15%) - 700 г;
  • желе фруктове - 3 пакетики (по 90 г);
  • желе прозоре - 90 г;
  • желатин - 20 г;
  • вода - 900 мл;
  • цукрова пудра - 100 г.

Як готувати торт "Бите скло" з бананом

Спочатку потрібно приготувати різнокольорове желе, з якого робляться шматочки "скла". Для цього потрібно обирати фруктове желе різних смаків - наприклад, апельсинове, полуничне або зі смаком ківі.

Вміст кожного пакетика потрібно насипати в окрему миску і розчинити в воді. На 90 г порошку для желе потрібно 200 мл води. Краще використовувати гарячу воду, приблизно 70-80 градусів, проте не киплячу.

Суміш потрібно ретельно перемішати, зачекати до охолодження - і помістити в холодильник для застигання. Після цього продовжити приготування торта "Бите скло".

Для коржа печиво потрібно перекришити, а масло розтопити. Потім потрібно змішати ці інгредієнти до стану тіста.

Застеліть невелику форму пергаментом, пересипте масло з печивом і втрамбуйте шар. Після цього помістіть форму в холодильник на 10 хвилин.

В цей час залийте желатин 100 г води - і також залиште набухати на 10 хвилин. Готове фруктове желе для "Битого скла" наріжте на кубики.

В окремій мисці ретельно перемішайте сметану з цукровою пудрою. Желатин злегка розігрійте в мікрохвильовці, після чого перелийте до сметани. Швидко перемішайте суміш і розпочніть складати торт.

На корж в формі вилийте сметану з желатином, викладіть кубики різнокольорового желе і помістіть в холодильник на декілька годин.

Коли сметана триматиме форму, очистьте і наріжте кружальцями банан, викладіть його на торт.

Останній пакетик желе розчиніть у 200 мл води, зачекайте, поки суміш охолоне - і обережно налийте її на банан. Помістіть десерт "Бите скло" в холодильник до повного застигання желе.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати "Медовик" з карамеллю.

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