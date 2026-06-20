Розвідка США попередила, що Ізраїль може зірвати мирну угоду з Іраном
Ізраїль, видається, має намір продовжувати військові операції проти іранського угруповання "Хезболла" в Лівані, попередила президента США Дональда Трампа його розвідка. Це суперечило б ключовому елементу новоукладеної угоди, яка закликає до припинення воєнних дій у цій країні, заявили офіційні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними розвідки США, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ймовірно, вживе заходів, здатних підірвати зусилля Трампа. Прем'єр Ізраїлю опинившись під сильним політичним тиском напередодні осінніх виборів, має намір продовжувати військові операції проти "Хезболли" в Лівані.
У звіті розвідки зазначається, що політичне виживання Нетаньяху залежить від того, що він продемонструє ізраїльській аудиторії. За словами одного з чиновників, ознайомленого з документом, "будь-яке припинення бойових дій або виведення військ буде сприйнято в Ізраїлі як поразка Нетаньяху".
У звіті американської розвідки також описується розчарування Ізраїлю умовами мирного меморандуму Трампа, які підривають його ширшу мету - підтримувати максимальний тиск на Тегеран, за словами нинішнього та колишнього чиновника.
Що передувало новині
Іран обмежив прохід суден Ормузькою протокою, попри підписання угоди зі США. Це сталось після того, як Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на атаку "Хезболли", в результаті якої загинули чотири солдати, попри меморандум США та Ірану, який передбачає зупинку конфлікту на всіх фронтах.
Згодом стало відомо, що Ізраїль та "Хезболла" домовилися про перемир'я після спалаху конфлікту в Лівані. Нова угода була досягнута за посередництва США та Катару після переговорів з Ізраїлем та Іраном.