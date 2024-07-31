Смачніше за магазинний: як приготувати ягідний зефір вдома за 10 хвилин

Зефір - відомий кондитерський виріб з цукру та яєчного білка. Насправді приготувати зефір з ягід, який має присмак кислинки, можна й вдома - для цього непотрібно ні багато інгредієнтів, ні багато часу.

Про те, як готувати домашній ягідний зефір швидко, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для домашнього зефіру

Для того, щоб приготувати вдома такий ягідний десерт, потрібні ці продукти:

ягоди - 110 г;

вода (або рідина з розморожених) - 40 г;

яйце - 1 шт.;

цукор - 170 г;

цукрова пудра - 2-3 ст. л.;

лимонна кислота - дрібка;

харчовий агар-агар - 5 г.

Як готувати ягідний зефір вдома

Готувати зефір з ягідного пюре дуже просто і швидко. Втім, для того, щоб він набув своєї характерної текстури і смаку, він має постояти деякий час.

Ягоди для зефіру можна брати будь-які. Крім цього, можна обирати як свіжі, так і заморожені ягоди, попередньо розморозивши їх.

Якщо використовуєте свіжі ягоди, їх достатньо промити і видалити плодоніжки. Також для полегшення збивання можна нарізати великі ягоди навпіл.

Якщо використовувати заморожені ягоди, з них потрібно злити зайву рідину, залишивши зовсім трохи - приблизно 40 мл.

Одразу підготуйте місце для зефіру, оскільки маса дуже швидко застигатиме. Для цього потрібно застелити деко папером для випікання.

Пересипте ягоди в каструлю, додавши до свіжих ягід 40 мл води. За допомогою блендера перемеліть ягоди до стану пюре.

Також додайте 140 г цукру і агар-агар. Ретельно перемішайте інгредієнти і поставте каструлю на вогонь.

Поки маса закипатиме, приготуйте другу частину для зефіру. Для цього відділіть білок від жовтка, додайте до білка дрібку лимонної кислоти і збивайте до піни за допомогою міксера.

Після цього поступово додайте 30 г цукру, продовжуйте збивати масу ще 1,5 хвилини. Коли ягідне пюре закипить, зменште вогонь до середнього і готуйте масу ще рівно 5 хвилин.

Після цього обережно влийте пюре до збитого білка, продовжуючи збивати масу. Збивайте масу ще протягом 7 хвилин - вона має стати світлішою та накручуватись на вінчик.

Збийте масу для зефіру (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Одразу перекладіть масу в кондитерський мішок з насадкою. Після цього зробіть з маси невеликі квіточки на папері для запікання.

Для цього кондитерським мішком треба "намалювати" невелике коло, вичавлюючи масу, а потім зробити ще декілька кіл зверху, зменшуючи їхній діаметр.

Зробіть квіточки з зефіру (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Після цього радять залишити зефір підсихати на 5-6 годин за кімнатної температури. Проте липнути зовні він перестає вже з 20-30 хвилин.

Коли зефір підсохне, присипте його цукровою пудрою через сито. До цукрової пудри можна додати невелику кількість крохмалю - це теж запобігатиме прилипанню солодощів.

Також можна з'єднати дві зефіринки разом, або ж залишити окремо, присипавши їх і з нижнього боку.