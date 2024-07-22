"Медовик" з карамеллю: рецепт класичного десерту з неймовірним мусом
Відомий всім "Медовик" - це торт, який складається з просочених кремом коржів, з додаванням головного інгредієнта - меду. Проте смак класичного десерту можна покращити, покривши торт тонким шаром карамелі.
Про те, як готувати торт "Медовик" з карамельним мусом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".
Що потрібно для "Медовика" з карамеллю
Для того, щоб приготувати торт "Медовик" з ніжним карамельним мусом, на форму діаметром 22 см потрібні такі інгредієнти:
- борошно - 300 г;
- мед - 180 г;
- яйця - 4 шт.;
- вода - 50 мл;
- вершкове масло - 230 г;
- сметана (жирність 15-20%) - 1400 г;
- цукор - 450 г;
- ванільний цукор - дрібка;
- вершки - 250 мл;
- желатин - 12 г;
- сода - 1 ч. л.;
- сіль - дрібка.
Як готувати "Медовик" з карамельним мусом
Для приготування домашніх коржів для цього торту в каструлю з товстими стінками потрібно перекласти мед, додати 180 г масла, всипати 100 г цукру і дрібку солі.
Інгредієнти потрібно розтопити на середньому вогні, постійно помішуючи - щоб суміш стала однорідною.
Після цього потрібно додати соду і зменшити вогонь. Коли маса стане гарного бронзового кольору, каструлю необхідно зняти з вогню. Зачекайте 10 хвилин, доки маса охолоне - тоді розбийте до суміші яйця і ретельно перемішайте складники.
Поступово всипте борошно. Щоб коржі були ще більш пухкими, борошно можна попередньо просіяти. Вимішайте тісто.
В цей час розігрійте духовку до 170 градусів. З тіста потрібно спекти два коржі, різні за товщиною.
Застеліть деко пергаментом, вилите тісто, розрівняйте його лопаткою. Тонкий коржик потрібно випікати протягом 8-10 хвилин, а товстіший - 15-17. Коли коржі злегка охолонуть, потрібно обрізати їхні краї під потрібну форму.
Обрізані шматочки коржів потрібно перебити блендером в крихту. Водночас товстий корж потрібно нарізати невеликими кубиками - саме з них формуватиметься шар десерту. Або ж можна розрізати його на декілька тонших коржів.
Для крему збийте міксером сметану з 200 г цукру, додавши ванільний цукор до смаку. Частину крему перекладіть в іншу миску - він знадобиться для декорування торта.
Викладіть у форму корж для основи, змастіть його сметаною. Після цього викладіть наступний корж - або нарізаний кубиками корж - і перемастіть шар сметаною.
Повторюйте цей крок до закінчення інгредієнтів, верхнім шаром повинна бути сметана. Після цього поставте десерт в холодильник, щоб він просочився кремом - найкраще залишати торт на ніч.
Коли коржі достатньо просочаться кремом, приготуйте карамельний мус. Для цього всипте в каструлю 150 г цукру, залийте його водою. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть, без помішування.
Можна лише рухати каструлю, щоб це перемішувало інгредієнти. Готуйте карамель до бронзового кольору. В цей час нагрійте вершки, додайте до них желатин. Потім перелийте вершки до каструлі з карамеллю, додайте дрібку солі і 50 г масла.
Ретельно перемішайте масу - і полийте торт рівномірним шаром. Щоб мус був ідеальним, його можна пропустити через сито - проте це не обов'язково.
Зачекайте, доки карамель застигне. Тоді дістаньте торт з форми, змастіть кремом зі сметани з кожного боку та присипте крихтою з коржів. Після цього торт "Медовик" з карамеллю готовий.
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