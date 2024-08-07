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Известный с детства десерт "Битое стекло": рецепт желейного торта с новым ингредиентом

Среда 07 августа 2024 07:45
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Известный с детства десерт "Битое стекло": рецепт желейного торта с новым ингредиентом Как готовить десерт "Бытое стекло" с бананом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Этот желейный десерт с детства можно готовить иначе, добавив тонкий корж с песочного теста и украсив торт бананом. Таким образом, рецепт сохраняет основу - разноцветное желе - добавляя новых оттенков во вкус десерта.

О том, как готовить желейный торт "Битое стекло" с бананом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для торта "Битое стекло"

Для приготовления этого желейного торта на основе классического десерта требуются следующие ингредиенты:

  • песочное печенье - 200 г;
  • банан - 1 шт.;
  • сливочное масло - 80 г;
  • сметана (жирность 15%) - 700 г;
  • желе фруктовое - 3 пакетика (по 90 г);
  • желе прозрачное - 90 г;
  • желатин - 20 г;
  • вода - 900 мл;
  • сахарная пудра - 100 г.

Как готовить торт "Битое стекло" с бананом

Сначала нужно приготовить разноцветное желе, из которого делаются кусочки "стекла". Для этого нужно выбирать фруктовое желе разных вкусов - например, апельсиновое, клубничное или со вкусом киви.

Содержимое каждого пакетика нужно насыпать в отдельную миску и растворить в воде. На 90 г порошка желе требуется 200 мл воды. Лучше использовать горячую воду, примерно 70-80 градусов, но не кипящую.

Смесь нужно тщательно перемешать, подождать до охлаждения - и поместить в холодильник для застывания. После этого продолжить приготовление торта "Битое стекло".

Для коржа печенье нужно перекрошить, а масло растопить. Затем следует смешать эти ингредиенты до состояния теста.

Застелите небольшую форму пергаментом, пересыпьте масло с печеньем и утрамбуйте слой. После этого поместите форму в холодильник на 10 минут.

В это время залейте желатин 100 г воды - и также оставьте набухать на 10 минут. Готовое фруктовое желе для "битого стекла" нарежьте на кубики.

В отдельной миске тщательно перемешайте сметану с сахарной пудрой. Желатин слегка разогрейте в микроволновке, после чего перелейте в сметану. Быстро перемешайте смесь и начните складывать торт.

На корж в форме вылейте сметану с желатином, выложите кубики разноцветного желе и поместите в холодильник на несколько часов.

Когда сметана будет держать форму, очистьте и нарежьте кружочками банан, выложите его на торт.

Последний пакетик желе растворите в 200 мл воды, подождите, пока смесь остынет - и осторожно вылейте ее на банан. Поместите десерт "Битое стекло" в холодильник до полного застывания желе.

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