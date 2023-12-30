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Відома українська співачка вперше за 8 років повертається в Україну: "Скучила за домом"

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Міка Ньютон, яка заміжня за американцем та мешкає у США, вперше за довгий час повертається до України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Міка Ньютон повертається на батьківщину

Так, знаменитість розмістила світлину, на якій вона позує в аеропорту разом із валізою.

Автором кадру виступив, ймовірно, чоловік артистки, з яким вона раніше планувала приїхати в Україну.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

"До України. Я дуже скучила за своїм домом", - підписала знімок Міка.

Реакція фанів

Прихильники і колеги Ньютон зраділи її поверненню на рідну землю і побажали співачці щасливої дороги.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

  • Ласкаво просимо
  • Гарно вам провести час
  • Безпечної дороги
  • Божої ласки та здоров'я!
  • Класс, вітаю в Україні 
  • Спокійної вам дороги
  • Ласкаво просимо додому

Нагадаємо, про те, що виконавиця повертається на батьківщину вперше за вісім років, вона повідомила шанувальникам на початку грудня.

Також зірка ділилася, що їде не одна, а разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром. 

Подружжя планує відвідати Київ та Львів.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Нещодавно ми писали, що зірка "Вікінгів" Кетрін Винник зварила борщ і передала "привіт" українцям.

Також ми розповідали, що Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті.

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