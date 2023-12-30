Відома українська співачка вперше за 8 років повертається в Україну: "Скучила за домом"

Українська співачка Міка Ньютон, яка заміжня за американцем та мешкає у США, вперше за довгий час повертається до України.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Так, знаменитість розмістила світлину, на якій вона позує в аеропорту разом із валізою.
Автором кадру виступив, ймовірно, чоловік артистки, з яким вона раніше планувала приїхати в Україну.
Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
"До України. Я дуже скучила за своїм домом", - підписала знімок Міка.
Прихильники і колеги Ньютон зраділи її поверненню на рідну землю і побажали співачці щасливої дороги.
Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Нагадаємо, про те, що виконавиця повертається на батьківщину вперше за вісім років, вона повідомила шанувальникам на початку грудня.
Також зірка ділилася, що їде не одна, а разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром.
Подружжя планує відвідати Київ та Львів.
Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)
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