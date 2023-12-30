Відома українська співачка вперше за 8 років повертається в Україну: "Скучила за домом"

Міка Ньютон повертається на батьківщину

Так, знаменитість розмістила світлину, на якій вона позує в аеропорту разом із валізою.

Автором кадру виступив, ймовірно, чоловік артистки, з яким вона раніше планувала приїхати в Україну.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

"До України. Я дуже скучила за своїм домом", - підписала знімок Міка.

Реакція фанів

Прихильники і колеги Ньютон зраділи її поверненню на рідну землю і побажали співачці щасливої дороги.

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Ласкаво просимо

Гарно вам провести час

Безпечної дороги

Божої ласки та здоров'я!

Класс, вітаю в Україні

Спокійної вам дороги

Ласкаво просимо додому

Нагадаємо, про те, що виконавиця повертається на батьківщину вперше за вісім років, вона повідомила шанувальникам на початку грудня.

Також зірка ділилася, що їде не одна, а разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведром.

Подружжя планує відвідати Київ та Львів.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)