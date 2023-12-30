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"Я дуже хвилювався". Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

Субота 30 грудня 2023 10:16
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"Я дуже хвилювався". Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото) Ектор Хіменес-Браво із захисниками (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Іванна Пашкевич

Канадський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими захисниками на фронті. Відповідні світлини з’явились у соцмережах ресторатора.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Ектор Хіменес-Браво привіз допомогу воїнам

Так, шеф-кухар вирушив до гарячих точок нашої країни, щоб особисто передати військовим машини та дрони, які він придбав на гроші з благодійного збору.

&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

Ектор Хіменес-Браво приїхав на передову (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Звіт: мільйон на дрони! Це наш найбільший збір, тому так важливо було особисто приїхати до хлопців на гарячі точки, щоб подякувати за їхню роботу від усіх нас. А що можемо ми? Ми поставили ціль зібрати мільйон грн за місяць", - поділився Ектор.

Також ресторатор зізнався, що дуже хвилювався, що не встигне, але зрештою збір закрили.

&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

Ектор Хіменес-Браво приїхав на передову (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Я дуже хвилювався, що ми не встигнемо, але… За 20 днів ми з вами зібрали 500 тис грн і спільно з БКК закрили наш перший мільйонник. Ви неймовірні! Ваш внесок неоціненний! Ці дрони - це наша з вами робота!" - звернувся до українців ресторатор.

Кухар також додав, що на зібрані гроші було придбано 57 безпілотників. Залишок він відправив у фонд "Повернись живим".

&quot;Я дуже хвилювався&quot;. Ектор Хіменес-Браво зустрівся з українськими воїнами на фронті (фото)

Ектор Хіменес-Браво приїхав на передову (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Нещодавно Тарас Тополя пригадав найважчі моменти на передовій.

Також співак сказав, як йому вдалося демобілізуватися.

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