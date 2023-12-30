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Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник зварила борщ і передала "привіт" українцям (відео)

Субота 30 грудня 2023 10:36
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Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник зварила борщ і передала "привіт" українцям (відео) Кетрін Винник (фото: instagram.com/katherynwinnick)
Автор: Іванна Пашкевич

Канадська акторка українського походження та зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник приготувала український борщ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Кетрін Винник зварила борщ

Так, зірка вирішила продемонструвати своїм фоловерам вміння готувати українську національну страву.

Кетрін наголосила на тому, що борщ саме український, адже іноземці усе ще присвоюють страву Росії.

Зірка &quot;Вікінгів&quot; Кетрін Винник зварила борщ і передала &quot;привіт&quot; українцям (відео)

Кетрін Винник приготувала борщ (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Також вона передала "привіт" співвітчизникам, додавши емодзі жовтого і блакитного серця.

До слова, готувала акторка за рецептом американської кулінарної блогерки NastassjaCanCook.

Зірка &quot;Вікінгів&quot; Кетрін Винник зварила борщ і передала &quot;привіт&quot; українцям (відео)

Кетрін Винник приготувала борщ (фото: instagram.com/katherynwinnick)

Можливо, за допомогою своєї розповіді знаменитість прагнула наголосити на своїй підтримці українцям, висловити готовність допомагати і донести, що вона не забуває про свою далеку історичну батьківщину.

Нагадаємо, раніше також американський актор Стенлі Туччі, відомий своїми ролями у фільмах "Голодні ігри" і "Диявол носить Prada", показав своїй величезній Instagram-аудиторії, як готує борщ за улюбленим рецептом.

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