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Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну

Вівторок 05 грудня 2023 19:37
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Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже довгий час живе у США, потішила прихильників новиною: вона повертається в Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Міка Ньютон повертається в Україну

За словами артистки, на батьківщину вона приїде разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Крісом Сааведом.

Це відбудеться наприкінці грудня.

Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Ньютон каже, що її коханий вже вісім років не був в Україні.

"Ми дуже раді поїхати в Україну в кінці місяця! Кріс не був там вісім років", - поділилася вона.

Подружжя планує відвідати Київ і Львів. Зірка зазначила, що це буде емоційна поїздка.

Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)

Для довідки

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім'я якої Оксана Грицай, яскраво засяяла на сцені зовсім у юному віці.

Артистка на "Чорноморських іграх" познайомилася з продюсером Юрієм Фальосою, який взяв її своєю підопічною та зайнявся кар'єрою.

Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

У 2000-х роках пісні Міки Ньютон звучали на радіостанціях та музичних телеканалах, виконавиця активно випускала нові композиції та штурмувала вокальні конкурси.

Однак після участі у "Євробаченні-2011" про співачку майже нічого не чути. Артистка припинила з'являтися в інформаційному просторі та випускати нові треки.

Разом із чоловіком-американцем. Міка Ньютон повертається в Україну

Міка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

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