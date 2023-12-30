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Известная украинская певица впервые за 8 лет возвращается в Украину: "Соскучилась за домом"

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Мика Ньютон, которая замужем за американцем и живет в США, впервые за долгое время возвращается в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Мика Ньютон возвращается на родину

Так, знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует в аэропорту вместе с чемоданом.

Автором кадра выступил, вероятно, муж артистки, с которым она раньше планировала приехать в Украину.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

"В Украину. Я очень соскучилась по своему дому", - подписала снимок Мика.

Реакция фанатов

Поклонники и коллеги Ньютон обрадовались ее возвращению на родную землю и пожелали певице счастливой дороги.

Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

  • Ласкаво просимо
  • Гарно вам провести час
  • Безпечної дороги
  • Божої ласки та здоров'я!
  • Класс, вітаю в Україні 
  • Спокійної вам дороги
  • Ласкаво просимо додому

Напомним, о том, что исполнительница возвращается на родину впервые за восемь лет, она сообщила поклонникам в начале декабря.

Также звезда делилась, что едет не одна, а вместе со своим мужем, бизнесменом Крисом Сааведром.

Супруги планируют посетить Киев и Львов.

Мика Ньютон с мужем (фото: instagram.com/mikanewton)

Недавно мы писали, что звезда "Викингов" Кэтрин Винник сварила борщ и передала "привет" украинцам.

Также мы рассказывали, что Эктор Хименес-Браво встретился с украинскими воинами на фронте.

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