Відома українська співачка повідомила про горе в сім'ї

Маша Фокіна опублікувала серією знімків із дідусем, поділившись новиною про втрату в родині. Причини та обставини смерті наразі невідомі.

"Дiдусь", - лаконічно підписала публікацію артистка, додавши емодзі розбитого серця.

Маша Фокіна та Вітольд Фокін (фото: facebook.com/Masha Fokina)

Також вона показала архівну світлину Фокіна з молодих років, яку доповнювала фраза: "Молодість. Усе ще попереду".

Хто такий Вітольд Фокін

Політик народився 25 жовтня 1932 року у Новомиколаївці Запорізької області, закінчив Дніпропетровський гірничий інститут і розпочав політичну кар'єру ще у 70-х. Фокін став останнім головою Ради міністрів УРСР та першим прем’єр-міністром незалежної України. Він очолював уряд України у 1990–1992 роках, коли країна остаточно розривала зв’язки з Радянським Союзом і розпочинала власний економічний шлях.

Відомий тим, що участь у підписанні Біловезьких угод, які закріпили розпад СРСР і створення СНД, а також через запровадження купонів - першої національної грошової одиниці незалежної України. Також суперечливою вважається його роль у мінській Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на Донбасі.

Що відомо про Машу Фокіну

Маша Фокіна - співачка, яка народилася в родині українського бізнесмена Ігоря Фокіна. Наразі проживає в США. З початку повномасштабного вторгнення випустила кілька пісень про біль та переживання українців. Серед них - "Спалахи", "Лаванда" та "Просто так".

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