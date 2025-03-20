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Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті

Четвер 20 березня 2025 12:41
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Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті Едді Джордан (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Засновник і колишній власник команди "Джордан" у Формулі-1 Едді Джордан помер 20 березня у віці 76 років.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.

Причина смерті

Ірландський бізнесмен помер від онкологічного захворювання. Останнім часом він боровся з "агресивною" формою раку простати і сечового міхура, яке було діагностовано в березні 2024 року. Незабаром хвороба поширилася на хребет і таз.

Наприкінці 2024 року Джордан розповідав, що вже пройшов чотири курси хіміотерапії і що на нього чекає ще два. Тоді він закликав усіх чоловіків не боятися проходити обстеження, щоб стежити за своїм здоров'ям.

30 березня Едді Джордану мало виповнитися 77 років.
Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті
Едді Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

Що відомо про Едді Джордана

Він народився в Ірландії в 1948 році.

У 1970-х і на початку 1980-х років виграв чемпіонат Ірландії з картингу, брав участь у перегонах у таких категоріях, як Формула Форд, Формула-3 і Формула-2, а також у престижних перегонах 24 години Ле-Мана.

У 1991 році заснував свою команду під назвою "Джордан" у Формулі-1, яка існувала до 2005 року.

У 1991 році Едді Джордан дав можливість дебютувати у Формулі-1 тоді ще нікому невідомому Міхаелю Шумахеру. За команду Джордана виступали такі відомі гонщики, як Рубенс Баррікелло, Едді Ірвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Фізікелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартін Брандл, Деймон Гілл і Жан Алезі.
Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті
Едді Джордан і Міхаель Шумахер - архівне фото (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

Крім своєї кар'єри у Формулі-1, Джордан був захопленим музикантом і грав на барабанах у власній групі V10.

Також був коментатором на BBC з 2009 по 2011 рік, після чого пішов у відставку у 2015 році.

У 2016 році він приєднався до Channel 4 як провідний аналітик, а також був призначений одним із нових ведучих програми Top Gear.
Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті
Едді Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)

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