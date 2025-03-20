Помер легенда Формули-1 і ведучий Top Gear Едді Джордан: яка причина смерті
Засновник і колишній власник команди "Джордан" у Формулі-1 Едді Джордан помер 20 березня у віці 76 років.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Sun.
Причина смерті
Ірландський бізнесмен помер від онкологічного захворювання. Останнім часом він боровся з "агресивною" формою раку простати і сечового міхура, яке було діагностовано в березні 2024 року. Незабаром хвороба поширилася на хребет і таз.
Наприкінці 2024 року Джордан розповідав, що вже пройшов чотири курси хіміотерапії і що на нього чекає ще два. Тоді він закликав усіх чоловіків не боятися проходити обстеження, щоб стежити за своїм здоров'ям.
30 березня Едді Джордану мало виповнитися 77 років.
Едді Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)
Що відомо про Едді Джордана
Він народився в Ірландії в 1948 році.
У 1970-х і на початку 1980-х років виграв чемпіонат Ірландії з картингу, брав участь у перегонах у таких категоріях, як Формула Форд, Формула-3 і Формула-2, а також у престижних перегонах 24 години Ле-Мана.
У 1991 році заснував свою команду під назвою "Джордан" у Формулі-1, яка існувала до 2005 року.
У 1991 році Едді Джордан дав можливість дебютувати у Формулі-1 тоді ще нікому невідомому Міхаелю Шумахеру. За команду Джордана виступали такі відомі гонщики, як Рубенс Баррікелло, Едді Ірвайн, Ральф Шумахер, Джанкарло Фізікелла, Гайнц-Гаральд Френтцен, Мартін Брандл, Деймон Гілл і Жан Алезі.
Едді Джордан і Міхаель Шумахер - архівне фото (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)
Крім своєї кар'єри у Формулі-1, Джордан був захопленим музикантом і грав на барабанах у власній групі V10.
Також був коментатором на BBC з 2009 по 2011 рік, після чого пішов у відставку у 2015 році.
У 2016 році він приєднався до Channel 4 як провідний аналітик, а також був призначений одним із нових ведучих програми Top Gear.
Едді Джордан (фото: instagram.com/eddie_jordan_f1)
Вас також може зацікавити
- Міхаель Шумахер відвідав весілля дочки після виходу з коми
- Помер зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто"
- Помер культовий рок-музикант і актор Девід Йогансен.