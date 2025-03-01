Помер культовий рок-музикант і актор Девід Йогансен

Помер Девід Йогансен - культовий рок-музикант, вокаліст легендарної групи New York Dolls, і актор, який вплинув на світогляд кількох поколінь артистів. Йому було 75 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на журналі People .

Що стало причиною смерті Йогансена

Донька Йогансена Лія Хеннесі повідомила, що він " мирно помер удома " в Нью-Йорку у п'ятницю, 28 лютого.

"Він помер, тримаючи за руки свою дружину Мару Хеннессі та доньку Лію, під сонячним світлом, в оточенні музики та квітів", - сказала Лія.

75-річний фронтмен гурту New York Dolls боровся з четвертою стадією раку головного мозку. Окрім того, його стан був погіршений ще й переломом хребта, який він отримав внаслідок падіння у листопаді 2024 року.

При цьому, як зазначила донька артиста, "п ісля десятиліття серйозно підірваного здоров’я він помер природною смертю".

"Девід і його сім’я були глибоко зворушені виливом любові та підтримки, яку вони нещодавно відчули в результаті того, що розповіли про свою проблему (у 2024 році Йогансен зізнався ЗМІ, що у нього рак - Ред.) . Він був вдячний, що мав можливість спілкуватися з багатьма друзями та родиною до того, як помер", - йдеться у заяві жінки.

Біографія і творчий доробок Девіда Йогансена

Майбутній культовий артист народився у США в 1950 році. Девід став відомим у 1971 році як вокаліст скандального глем-рок гурту New York Dolls.

Колектив випередив свій час, поєднуючи рок-н-рол із панк-естетикою, що надихнуло майбутнє покоління панк-рокерів, включаючи The Ramones та Sex Pistols.

Після розпаду гурту в 1977 році Йогансен розпочав сольну кар'єру, експериментуючи з різними жанрами. У 1980-х він створив образ Buster Poindexter, під яким виконував джазові та свінгові композиції, зокрема хіт "Hot Hot Hot".

Окрім музики, Йогансен також знімався у фільмах та серіалах, серед яких знаменита картина "Нова різдвяна казка" 1988 року (він зіграв Дух Різдва минулого) та телехіт "Закон і порядок".

Девід Йогансен у фільмі "Нова різдвяна казка"

Йогансен залишається культовою фігурою рок-музики, чий стиль і сценічна манера надихнули багатьох артистів.

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