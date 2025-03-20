Известная украинская певица сообщила о горе в семье

Маша Фокина опубликовала серию снимков с дедушкой, поделившись новостью о потере в семье. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.

"Дедушка", - лаконично подписала публикацию артистка, добавив эмодзи разбитого сердца.

Маша Фокина и Витольд Фокин (фото: facebook.com/Masha Fokina)

Также она показала архивную фотографию Фокина из молодых лет, которую дополняла фраза: "Молодость. Все еще впереди".

Кто такой Витольд Фокин

Политик родился 25 октября 1932 года в Новониколаевке Запорожской области, окончил Днепропетровский горный институт и начал политическую карьеру еще в 70-х. Фокин стал последним председателем Совета министров УССР и первым премьер-министром независимой Украины. Он возглавлял правительство Украины в 1990-1992 годах, когда страна окончательно разрывала связи с Советским Союзом и начинала собственный экономический путь.

Известный тем, что участвовал в подписании Беловежских соглашений, которые закрепили распад СССР и создание СНГ, а также через введение купонов - первой национальной денежной единицы независимой Украины. Также противоречивой считается его роль в минской Трехсторонней контактной группе по урегулированию войны на Донбассе.

Что известно о Маше Фокиной

Маша Фокина - певица, которая родилась в семье украинского бизнесмена Игоря Фокина. Сейчас проживает в США. С начала полномасштабного вторжения выпустила несколько песен о боли и переживаниях украинцев. Среди них - "Спалахи", "Лаванда" и "Просто так".

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