Британський актор Саймон Фішер-Беккер, відомий за ролями у фільмах "Гаррі Поттер" і "Доктор Хто", помер у неділю, 9 березня. Йому було 63 роки.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише, що про це відомо.

"Привіт усім. Це Тоні, чоловік Саймона. У мене дуже сумні новини. Сьогодні о 2:50 дня Саймон помер. Я залишу цей акаунт відкритим на деякий час. Я не впевнений, що буду знову публікувати пости. Дякую", - сказано в повідомленні на сторінці Фішер-Беккера в соцмережі Facebook.

Про причини смерті не повідомляють.



Помер зірка "Гаррі Поттера" і "Доктора Хто" (фото: flickr.com)

Водночас його агент Кім Баррі з Jaffrey Management також підтвердила ЗМІ, що актор помер у неділю.

"Я втратила не тільки клієнта в особі Саймона Фішера-Беккера, а й близького друга, з яким ми дружили 15 років. Я ніколи не забуду той телефонний дзвінок, який я йому зробила, коли йому запропонували роль Доріума Малдовара в "Докторі Хто", - зазначила вона в коментарі Metro.

Також вона розповіла, що Саймон також був письменником, оповідачем і чудовим оратором.

"Він дуже допоміг мені, був добрим, люб'язним і цікавився всіма. Мої співчуття його чоловікові Тоні, братові, племінникам, племінницям та іншим близьким, а також його легіону шанувальників", - підсумувала Кім Баррі.



Саймон Фішер-Беккер (фото: flickr.com)

Що відомо про Саймона Фішер-Беккера

Майбутній актор народився 25 листопада 1961 року в Лондоні. Дебютував у кіно 1990 року.

Він знімався в класичних телешоу, а також зіграв роль у фільмі-мюзиклі "Знедолені", який здобув "Оскар" у 2012 році.

Багато шанувальників знають його за роллю міжгалактичного торговця Доріума Малдовара в "Докторі Хто" - фантастичній франшизі від BBC. Його персонаж із синьою шкірою з'явився в п'ятому і шостому сезонах.

Ще одна пам'ятна роль британського актора - привид Товстого Монаха в екранізації "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001). Нагадаємо, Товстий Монах - привид факультету Пуффендуй у школі Гоґвортс.

Останнім часом він був відеоблогером, а також написав короткі мемуари про своє життя і кар'єру.



Актор зіграв епізодичну роль у "Гаррі Поттері" (фото: flickr.com)

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