Художниця Морозюк відреагувала на скандал навколо нареченого Гринкевича та його батька-корупціонера

25-річна художниця Соня Морозюк вперше прокоментувала скандал навколо її обранця Романа Гринкевича та його батька - Ігора Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні коштів Міноборони .

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаун т авторки модної виставки "Мазня" і муралів.

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29 грудня працівники Держбюро розслідувань затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міноборони, який пропонував 500 тисяч доларів високопосадовцю Головного слідчого управління ДБР.

Пізніше з’ясувалося, що корупціонер є майбутнім свекром молодої художниці Соні Морозюк.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич (фото: facebook.com/plinskiymedia)

Як повідомив раніше журналіст Євген Плінський, син Гринкевича Роман зробив дівчині пропозицію у жовтні 2023 року у Венеції.

У своєму дописі Євген також підкреслив, що саме Гринкевич інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини.

Однак художниця запевнила: вона зробила себе сама, і єдиними коштовними подарунками від її нареченого стали каблучка і кольє.

Морозюк висловилася про скандал навколо Романа Гринкевича і його батька (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

"Хто насправді "створив" Соню Морозюк? Ні, це не Рома. Я закохалася в Ромчика майже одразу. Ми в відносинах 5 місяців, з них два місяці заручені… Я про це пишу, щоб ви зрозуміли, в якому шоковому стані я була після звинувачень в тому, що Роман причетний до якихось оборудок", - сказала Соня.

"Перше, що я зробила - це почала розмовляти з ним про те, що сталося. До цього ми не дуже багато розмовляли про його справи і бізнес. Скажу чесно, мене це не дуже цікавило.

"Я довіряю йому, але я не так добре знаюся на системі державних закупівель, щоб знати, як це влаштовано, і які там правила гри", - продовжила вона.

Морозюк висловилася про скандал навколо Романа Гринкевича і його батька (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)

За словами Морозюк, для неї "мораль - вище стосунків", і якщо звинувачення на адресу Романа з приводу викрадених коштів для ЗСУ виявляться правдою, то весілля буде скасоване.

"Щодо Ігоря Гринкевича. Для мене це просто батько мого коханого. Те, що відбулося, виглядає як злочин. Звичайно, встановити обставини має суд. Я розумію суспільне обурення, і обурена сама", - сказала Соня.

"Мені спочатку потрібно розібратися і вислухати. Для мене мораль вище стосунків, так. Але і правда вища за брехню, а публікації в ЗМІ таки можуть опинитися брехнею. Втім, я продовжую розбирати цю ситуацію і формулювати свою точку зору", - підсумувала художниця.