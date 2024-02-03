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Проросійського актора позбавили ролі у серіалі "Білий лотос". Він скривджено "огризнувся"

Субота 03 лютого 2024 10:58
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Проросійського актора позбавили ролі у серіалі "Білий лотос". Він скривджено "огризнувся" Бікович не зніматиметься в "Білому лотосі" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Актор Мілош Бікович, який народився в Сербії, але живе та знімається в РФ, міг з'явитися у третьому сезоні "Білий лотос" від HBO. Проте, проросійська позиція артиста позбавила його ролі, з ним відмовилися співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Variety.

Біковича позбавили ролі - що відомо

Скандал навколо серіалу "Білий лотос" спалахнув ще в січні, коли компанія HBO видала анонс того, що Бікович з'явиться у третьому сезоні. Це обурило багатьох, адже актор не приховує своєї проросійської позиції, не засудив повномасштабну війну РФ проти України, а також отримував нагороди від Путіна.

Ще тоді Міністерство закордонних справ України публічно звернулося до HBO із закликом звільнити Біковича. І ось тепер рішення ухвалено.

"Ми вирішили розлучитися з Мілошем Біковичем і роль буде змінено", - заявив представник HBO.

Проросійського актора позбавили ролі у серіалі &quot;Білий лотос&quot;. Він скривджено &quot;огризнувся&quot;Бікович отримував нагороди від Путіна (скриншот)

Як відреагував актор

Рішення компанії обурило Біковича. Він вдав, що не розуміє, чому його звільнили. При цьому актор скривджено "огризнувся" і навіть заявив, що народився "в країні, що роздиралася війною", а також "в 11 років дні і ночі терпів у нічліжках, поки його батьківщину і його рідне місто бомбили".

При цьому Бікович, який 2021 року став громадянином РФ, висловився про "активні конфлікти" у світі, яким він бажає "зупинитися". Засуджувати повномасштабну війну та агресію Путіна він не став.

"Сьогодні проти мене розв'язана цілеспрямована кампанія, мабуть, як зовнішній маневр з метою вплинути на рішення, які можуть створити тривожний прецедент, що затьмарює суть свободи творчості. Результатом такої розповіді є свято абсурду та поразка мистецтва", - видав фанат РФ.

Раніше ми вже розповідали, що зірка "Пліткарки" показалася в стильному одязі від українських брендів.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що популярний український актор удруге став батьком.

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