Відома акторка сказала все, що думає про "броні" для артистів-чоловіків: "Мають право"
Популярна українська акторка театру і кіно Ольга Атанасова висловилася про бронювання акторів та інших чоловіків-артистів під час війни.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Так, артистка вважає, що вони мають на це право.
"Я вважаю, що кожен тримає свій тил. І кожен допомагає, чим може, як може. Тому я вважаю, що актори-чоловіки теж багато цього роблять. І не треба дивитися тільки на те, що хтось актор, треба дивитися, що конкретно ця людина робить для того, щоб поліпшити ситуацію в країні", - наголосила вона.
Крім того, багато артистів із перших днів повномасштабного вторгнення стали волонтерами й саме так допомагають армії.
"Я вважаю, що дуже багато акторів, які зараз залишилися тут, дуже сильно допомагають. Дуже багато волонтерської діяльності, багато всього. Тому вони мають право, я думаю", - підсумувала вона.
Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Що публічні люди говорять про бронювання чоловіків-артистів
Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк вважає, що бронювання артистів на сьогодні дуже важливе.
Водночас співачка Оксана Пекун зазначила, що вона підтримує бронювання артистів-чоловіків, хоча не заперечує і той факт, що і жінкам, можливо, доведеться взяти до рук зброю.
Інша відома артистка Оксана Білозір серйозно занепокоєна ситуацією в країні щодо мобілізації людей творчості. Вона вважає, що справді талановиті люди мають залишатися в тилу, а не йти на фронт.
Вас також може зацікавити
- Дружина Усика відповіла, що сталося з їхнім будинком, у якому жили окупанти
- 12-річна донька Ольги Атанасової дебютувала на сцені разом із мамою-акторкою
- Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження сина.