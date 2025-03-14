Відома акторка сказала все, що думає про "броні" для артистів-чоловіків: "Мають право"

Популярна українська акторка театру і кіно Ольга Атанасова висловилася про бронювання акторів та інших чоловіків-артистів під час війни.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, артистка вважає, що вони мають на це право.

"Я вважаю, що кожен тримає свій тил. І кожен допомагає, чим може, як може. Тому я вважаю, що актори-чоловіки теж багато цього роблять. І не треба дивитися тільки на те, що хтось актор, треба дивитися, що конкретно ця людина робить для того, щоб поліпшити ситуацію в країні", - наголосила вона.

Крім того, багато артистів із перших днів повномасштабного вторгнення стали волонтерами й саме так допомагають армії.

"Я вважаю, що дуже багато акторів, які зараз залишилися тут, дуже сильно допомагають. Дуже багато волонтерської діяльності, багато всього. Тому вони мають право, я думаю", - підсумувала вона.



Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Що публічні люди говорять про бронювання чоловіків-артистів

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк вважає, що бронювання артистів на сьогодні дуже важливе.

Водночас співачка Оксана Пекун зазначила, що вона підтримує бронювання артистів-чоловіків, хоча не заперечує і той факт, що і жінкам, можливо, доведеться взяти до рук зброю.

Інша відома артистка Оксана Білозір серйозно занепокоєна ситуацією в країні щодо мобілізації людей творчості. Вона вважає, що справді талановиті люди мають залишатися в тилу, а не йти на фронт.

Вас також може зацікавити