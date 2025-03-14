Известная актриса сказала все, что думает про "брони" для артистов-мужчин: "Имеют право"
Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Атанасова высказалась о бронировании актеров и других мужчин-артистов во время войны.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
Так, артистка считает, что они имеют на это право.
"Я считаю, что каждый держит свой тыл. И каждый помогает, чем может, как может. Поэтому я считаю, что актеры-мужчины тоже много этого делают. И не надо смотреть только на то, что кто-то актер, надо смотреть, что конкретно этот человек делает для того, чтобы улучшить ситуацию в стране", - подчеркнула она.
Кроме того, многие артисты с первых дней полномасштабного вторжения стали волонтерами и именно так помогают армии.
"Я считаю, что очень много актеров, которые сейчас остались здесь, очень сильно помогают. Очень много волонтерской деятельности, много всего. Поэтому они имеют право, я думаю", - подытожила она.
Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Что публичные люди говорят о бронировании мужчин-артистов
Лидер группы "ТІК" Виктор Бронюк считает, что бронирование артистов на сегодняшний день очень важно.
В то же время певица Оксана Пекун отметила, что она поддерживает бронирование артистов-мужчин, хотя не отрицает и тот факт, что и женщинам, возможно, придется взять в руки оружие.
Другая известная артистка Оксана Билозир всерьез обеспокоена ситуацией в стране относительно мобилизации людей творчества. Она считает, что действительно талантливые люди должны оставаться в тылу, а не идти на фронт.
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