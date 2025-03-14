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Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара

П'ятниця 14 березня 2025 11:45
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Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара Віталій Козловський із дружиною та сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Автор: Катерина Собкова

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала в мережі стильні фото зі святкування першого дня народження сина Оскара.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Як відомо, 25 лютого малюкові виповнився рік. У зв'язку з цим молоді батьки зібрали найближчих людей на святковому заході, організованому в одному з ресторанів Києва.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей", - підписала серію фото обраниця співака.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Юлія Бакуменко з сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Молода мама постала в костюмі молочного відтінку з короткою спідницею і в елегантних туфлях-човниках. А Козловський і його син обрали фемілі луки в блакитних тонах, що виглядало дуже мило.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Маленький Оскар сяяв на вечірці в костюмі з жилеткою, білою сорочкою і метеликом. Доповнити образ свого сина батьки вирішили стильними кросівками, а також короною на голові.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Оскар (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Захід не обійшовся без шикарної фотозони в бежево-блакитних тонах, яку зробили з повітряних кульок, а також двоярусного торта з милим ведмедиком і повітряними кульками.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Торт іменинника (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Зазначимо, що під час свята малюкові запропонували обрати один із предметів, який символізуватиме його майбутній рід діяльності.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Традиції на святі (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Давня традиція на рік дитини - розкласти перед нею предмети, які символізують різні сфери діяльності. Що дитина вибере, те й буде покликанням по життю", - зазначила в Stories Юлія Бакуменко.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Син Козловського (скриншот)

Серед предметів, які символізували музику, бізнес, медицину, спорт, науку, маленький Оскар вибрав гітару.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Син Віталія Козловського (скриншот)

"Два артисти в сім'ї, нудно жити - це не про нас", - зазначила з гумором дружина співака.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
День народження сина Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Також на святкуванні було багато зірок шоу-бізнесу, серед них блогерка "Шаманка" Аліна Шаманська з сином і Анатолій Анатоліч, чия дружина Юла, до речі, є хрещеною мамою Оскара.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Аліна Шаманська з Віталієм Козловським і його дружиною (фото: instagram.com/shamankaa)

Телеведучий Анатолій Анатоліч прийшов на захід із доньками. А хрещена Оскара, на жаль, пропустила день народження через грип.
Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Анатолій Анатоліч із доньками (фото: instagram.com/yulattt)

Нагадаємо, Юлія Бакуменко з 2012 року є піарницею Козловського. Пара довгий час приховувала свої стосунки.

У березні 2024 року 39-річний Козловський відверто розповів, що він одружився наприкінці 2023 року.

У квітні 2024 року він зізнався, що в нього народився син. Хлопчика назвали Оскар.

У вересні батьки вперше показали малюка в красивому кліпі на пісню "Сину".

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