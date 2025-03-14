Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара

Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала в мережі стильні фото зі святкування першого дня народження сина Оскара.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Як відомо, 25 лютого малюкові виповнився рік. У зв'язку з цим молоді батьки зібрали найближчих людей на святковому заході, організованому в одному з ресторанів Києва.



Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей", - підписала серію фото обраниця співака.



Юлія Бакуменко з сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Молода мама постала в костюмі молочного відтінку з короткою спідницею і в елегантних туфлях-човниках. А Козловський і його син обрали фемілі луки в блакитних тонах, що виглядало дуже мило.



Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Маленький Оскар сяяв на вечірці в костюмі з жилеткою, білою сорочкою і метеликом. Доповнити образ свого сина батьки вирішили стильними кросівками, а також короною на голові.



Оскар (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Захід не обійшовся без шикарної фотозони в бежево-блакитних тонах, яку зробили з повітряних кульок, а також двоярусного торта з милим ведмедиком і повітряними кульками.



Торт іменинника (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Зазначимо, що під час свята малюкові запропонували обрати один із предметів, який символізуватиме його майбутній рід діяльності.



Традиції на святі (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

"Давня традиція на рік дитини - розкласти перед нею предмети, які символізують різні сфери діяльності. Що дитина вибере, те й буде покликанням по життю", - зазначила в Stories Юлія Бакуменко.



Син Козловського (скриншот)

Серед предметів, які символізували музику, бізнес, медицину, спорт, науку, маленький Оскар вибрав гітару.



Син Віталія Козловського (скриншот)

"Два артисти в сім'ї, нудно жити - це не про нас", - зазначила з гумором дружина співака.



День народження сина Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Також на святкуванні було багато зірок шоу-бізнесу, серед них блогерка "Шаманка" Аліна Шаманська з сином і Анатолій Анатоліч, чия дружина Юла, до речі, є хрещеною мамою Оскара.



Аліна Шаманська з Віталієм Козловським і його дружиною (фото: instagram.com/shamankaa)

Телеведучий Анатолій Анатоліч прийшов на захід із доньками. А хрещена Оскара, на жаль, пропустила день народження через грип.



Анатолій Анатоліч із доньками (фото: instagram.com/yulattt)

Нагадаємо, Юлія Бакуменко з 2012 року є піарницею Козловського. Пара довгий час приховувала свої стосунки.

У березні 2024 року 39-річний Козловський відверто розповів, що він одружився наприкінці 2023 року.

У квітні 2024 року він зізнався, що в нього народився син. Хлопчика назвали Оскар.

У вересні батьки вперше показали малюка в красивому кліпі на пісню "Сину".

Вас також може зацікавити