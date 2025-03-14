Дружина Козловського показала зворушливі фото зі святкування дня народження синочка Оскара
Дружина популярного українського співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко продемонструвала в мережі стильні фото зі святкування першого дня народження сина Оскара.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
Як відомо, 25 лютого малюкові виповнився рік. У зв'язку з цим молоді батьки зібрали найближчих людей на святковому заході, організованому в одному з ресторанів Києва.
Віталій Козловський з дружиною і сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей", - підписала серію фото обраниця співака.
Юлія Бакуменко з сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Молода мама постала в костюмі молочного відтінку з короткою спідницею і в елегантних туфлях-човниках. А Козловський і його син обрали фемілі луки в блакитних тонах, що виглядало дуже мило.
Віталій Козловський із сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Маленький Оскар сяяв на вечірці в костюмі з жилеткою, білою сорочкою і метеликом. Доповнити образ свого сина батьки вирішили стильними кросівками, а також короною на голові.
Оскар (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Захід не обійшовся без шикарної фотозони в бежево-блакитних тонах, яку зробили з повітряних кульок, а також двоярусного торта з милим ведмедиком і повітряними кульками.
Торт іменинника (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Зазначимо, що під час свята малюкові запропонували обрати один із предметів, який символізуватиме його майбутній рід діяльності.
Традиції на святі (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
"Давня традиція на рік дитини - розкласти перед нею предмети, які символізують різні сфери діяльності. Що дитина вибере, те й буде покликанням по життю", - зазначила в Stories Юлія Бакуменко.
Син Козловського (скриншот)
Серед предметів, які символізували музику, бізнес, медицину, спорт, науку, маленький Оскар вибрав гітару.
Син Віталія Козловського (скриншот)
"Два артисти в сім'ї, нудно жити - це не про нас", - зазначила з гумором дружина співака.
День народження сина Козловського (фото: instagram.com/yuliabakumenko)
Також на святкуванні було багато зірок шоу-бізнесу, серед них блогерка "Шаманка" Аліна Шаманська з сином і Анатолій Анатоліч, чия дружина Юла, до речі, є хрещеною мамою Оскара.
Аліна Шаманська з Віталієм Козловським і його дружиною (фото: instagram.com/shamankaa)
Телеведучий Анатолій Анатоліч прийшов на захід із доньками. А хрещена Оскара, на жаль, пропустила день народження через грип.
Анатолій Анатоліч із доньками (фото: instagram.com/yulattt)
Нагадаємо, Юлія Бакуменко з 2012 року є піарницею Козловського. Пара довгий час приховувала свої стосунки.
У березні 2024 року 39-річний Козловський відверто розповів, що він одружився наприкінці 2023 року.
У квітні 2024 року він зізнався, що в нього народився син. Хлопчика назвали Оскар.
У вересні батьки вперше показали малюка в красивому кліпі на пісню "Сину".
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