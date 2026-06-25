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Бійці ЗСУ за єБали замовили вже півмільйона дронів, - Федоров

04:12 25.06.2026 Чт
2 хв
Бійці можуть отримувати єБали не тільки за знищення окупантів РФ
aimg Пилип Бойко
Бійці ЗСУ за єБали замовили вже півмільйона дронів, - Федоров Фото: бійці ЗСУ запускають дрон (Генштаб ЗСУ)
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Українські захисники замовили вже півмільйона одиниць безпілотників та іншої високотехнологічної техніки через платформу Brave1 Market. Це стало можливим завдяки системі бойових балів, яка дозволяє підрозділам самостійно обирати потрібне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони України Михайла Федорова у Facebook.

На сьогодні цифрову платформу використовують понад 400 бойових підрозділів Сил оборони. Торік у серпні влада запустила оновлену версію програми єБали, яку повністю інтегрували з маркетплейсом Brave1 Market, зазначив міністр.

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"У серпні минулого року запустили оновлену версію програми єБали, інтегровану з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати єБали на дрони, НРК, РЕБ та інші технології. Сьогодні ним користуються вже понад 400 бойових підрозділів, які замовили більш ніж 500 000 дронів та іншої техніки за бойові бали", - написав Федоров.

Логіка процесу максимально зрозуміла: військові виконують завдання та отримують за це віртуальну валюту. Потім вони витрачають її на реальну техніку. Схема виключає зайву бюрократію.

За що нараховують бали

Бали нараховують за різні види активності. Важливо не лише знищувати ворога. Держава заохочує розвідку, складну логістику та порятунок поранених.

"Чим ефективніше працює підрозділ - то більше додаткових спроможностей отримає", - пояснив міністр.

Бійці ЗСУ за єБали замовили вже півмільйона дронів, - ФедоровПонад 400 бойових підрозділів вже замовили більш ніж 500 000 дронів, заявив Федоров (інфографіка РБК-Україна)

Військові контактують із виробниками без посередників. Швидку оплату та логістику бере на себе спеціальна державна система.

"Військові обирають - держава забезпечує. Підрозділи безпосередньо замовляють необхідні засоби у виробників, а оплату та швидке доставлення забезпечує DOT-Chain Defence", - акцентує Федоров.

Що ще відомо про дрони ЗСУ

Українські дрони від початку року уразили 800 тисяч ворожих цілей. Наразі саме дрони забезпечують більше ніж 90% усіх втрат окупантів, інформує міністр оборони.

Крім того, в Україні створили дрон-перехоплювач Dancer 4.5.0, який розвиває швидкість у понад 450 км/год. Він здатен уражати цілі на висоті до 4,8 км та має дальність застосування до 30 км.

А ще українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" представила новий дрон-розвідник "Sweetheart". Він створений для проведення розвідувальних операцій у тилу противника.

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