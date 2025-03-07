Ніби сестри! 12-річна донька Ольги Атанасової дебютувала на сцені разом з мамою-акторкою (фото)

Зірка серіалу "Розтин покаже", акторка Ольга Атанасова працює у спектаклі разом зі своєю 12-річною донькою Адель. Також у виставі працюють ще одні дуже відомі мама і донька - Ада Роговцева й Катерина Степанкова.

Як виглядає донька акторки та що про її дебют каже зіркова мама, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, донька Атанасової зробила свої перші кроки у театральній кар’єрі. Адель разом зі своєю відомою мамою грає у спектаклі "Будьте як вдома" режисерки Катерини Степанкової.

Атанасова та її донька (фото надане акторкою)

Коли Ольга і Адель приходять на репетиції, їх називають "сестри Атанасови", бо важко уявити, що у Ольги така доросла красуня-донька. Про це розповіла сама акторка. І дійсно, дівчата - ніби сестри!

Донька Атанасової (фото надане акторкою)

"Моя Адель - моя гордість, мій коуч і талісман на виставах. Якщо вона за кулісами - спектакль пройде ідеально! А нещодавно донька стала моєю колегою", - ділиться акторка.

Це перша театральна робота Адель Атанасової, раніше дівчинка хотіла бути дизайнером. Але подорослішала і пішла дорогою своєї мами.

Окрім Атанасових, у спектаклі зайняті також дуже відомі родички з акторської сім’ї: режисерка спектаклю Катерина Степанкова та її мама - суперзірка української сцени та кіно Ада Миколаївна Роговцева, що грає у виставі головну роль. Разом з ними працює син режисерки й онук головної акторки - Матвій Скляренко.

До речі, комедія "Будьте як вдома" за п’єсою Жана-Марі Шевре присвячена Паші Лі. Колись він грав у цій постановці. Але на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Паша встав на захист країни та загинув.

Вистава розповідає про немолоду жінку Марівон, яка несподівано знайшла в обличчі емігранта споріднену душу, людину, що замінив їй сина.

Нагадаємо, акторку Ольгу Атанасову можна буде побачити у прем’єрному 4-му сезоні детективу "Розтин покаже", прем’єра якого стартує з 10 березня на каналі ICTV2.

Актори серіалу "Розтин покаже" (фото надане Атанасовою)

У проекті акторка зіграла господарку кафе-вагона Дашу, в яку був закоханий провідний опер відділку Олег Гончар (Артемій Єгоров). Як далі складуться їхні стосунки і що станеться з персонажами – дізнаємося вже з нових епізодів.

Атанасова на зйомках серіалу "Розтин покаже" (фото надане акторкою)

Дивіться прем’єру 4 сезону детективу "Розтин покаже" на каналі ICTV2 з 10 березня о 20:00.

Вас може зацікавити