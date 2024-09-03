"Відкриваю ФОП в Іспанії": Волошин після втечі з України відзначився новою заявою

Блогер Олександр Волошин , який нещодавно повідомив про виїзд з України , прокоментував свої подальші плани на життя. Так, він не став приховувати, що найближчим часом не бачить для себе майбутнього у рідній країні.

Що сказав Волошин

Зірка поспілкувався зі своїми підписниками й відповів на одне із питань. У повідомленні юзер запитував Олександра про його подальші плани щодо життя в Іспанії. Користувач підкреслив, що також наразі мешкає за кордоном, і не розуміє, що робити далі: чи залишатися, чи повертатися додому.

Волошин не став зволікати з відповіддю і зробив нову заяву. Зокрема, він зазначив, що збирається відкривати у новій для себе країні ФОП: буде платити там податки й "робити це з кайфом", оскільки розумітиме, куди йдуть ці кошти.

"Я думаю, якби ви опинились у моїй ситуації, то у вас би взагалі не було варіанту повертатись в Україну. Я будую інше життя, але при цьому не забуваю про свій дім. Не бачу своїх дітей в Україні. Відкриваю ФОП в Іспанії, буду платити тут 20% податків, і буду робити це з кайфом, бо знаю і бачу, куди вони ідуть", - написав Олександр.

"Якщо прийде лідер, який реально почне змінювати систему, я думаю, що повернусь, і чим зможу - допоможу, але при цьому мої діти будуть жити в Європі або Америці", - також зазначив він.

Відповідь Олександра (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Що відомо про виїзд Волошина та чому його критикували

Чутки про втечу інфлюенсера з країни з'явилися не так давно - на тлі того, що він зник із соцмереж, повидаляв свої пости в Instagram та відео з YouTube. У цей момент у мережі почали пліткувати про те, що, ймовірно, чоловік уже знаходиться за межами України, а пізніше спливли його фото, зроблені в одному з аеропортів.

Фото Олександра, які з'явилися в мережі (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Згодом Олександр і сам вирішив перервати мовчання та заявив, що справді покинув Україну. Він пояснював, що не збирається повертатися сюди, допоки тут не зміниться система.

До слова, напередодні, у липні, Волошин потрапив до бази Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.

Волошин у базі "Миротворця" (фото: myrotvorets.center/criminal)

В джерелі зазначалося, що блогер опинився там через участь в актах гуманітарної агресії проти України, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

Олександр, реагуючи на подібні закиди на свою адресу, казав, що він "шокований і не знає, що йому робити далі".

На тлі цих обставин на нього полилася хвиля критики, яка продовжується і нині, - тепер уже через його виїзд до Іспанії.