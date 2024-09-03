"Не підтримала його". Трінчер прокоментувала втечу Волошина за кордон

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар виконавиці для Люкс.ФМ.

Так, зірка стверджує, що більше не підтримує зв'язку з колишнім. Однак, коли навколо Волошина розгорівся скандал - його звинуватили в просуванні російських наративів і привласненні коштів із благодійного фонду після обстрілу "Охматдиту", вона вирішила підтримати його.

Співачка надіслала повідомлення колишньому чоловікові і навіть спробувала додзвонитися, але так і не отримала відповіді.

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я, чесно кажучи, абсолютно втратила зв'язок із Сашею. Якось розійшлися наші шляхи, на жаль. Коли в нього сталася ця ситуація, мені траплялися нарізки в Tik Tok, що я його не підтримала. Хоча я йому писала і навіть зателефонувала. Але я відповіді не отримала, можливо, через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Я абсолютно нічого не знаю", - поділилася Трінчер.

Наразі Анна та Олександр не спілкуються. Однак знаменитість продовжує підтримувати зв'язок з родиною екса, особливо з його мамою. Вони листуються і надають підтримку одне одному, коли це необхідно.

Нагадаємо, нещодавно Волошин повідомив, що виїхав з України за кордон. Він опублікував відео, в якому детально розповів, чому вирішив виїхати і як перетворився на "ворога країни".

Щоправда, як саме йому вдалося виїхати, бізнесмен не уточнював.