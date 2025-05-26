Не відкладайте будильник "ще на 5 хвилин". Сомнолог пояснила, як це псує ваш день

Що відбувається, коли ви відкладаєте будильник

"Організм реагує на це як на сигнал небезпеки, тому що це різкий звук. Будь-яка мелодія, навіть дуже тиха, вириває нас зі сну", - пояснює експертка.

Також будильник може спрацювати не в ту фазу сну, і буде важко прокинутися.

"Якщо ми його переставляємо, ми починаємо цикл заново. І знову поринаємо в дрімоту", - додає Пилипенко.

У результаті виникає так звана "інерція сну" - стан в'ялості та млявості, який у деяких людей може тривати до півтори години.

"Краще вставати все ж таки з першого разу і не досипати. Нічого тут не виграєте", - підкреслює сомнологиня.

Ідеальні перші хвилини після пробудження

Важливо дати собі час "прийти до тями" і уникати різких рухів.

"Найперше - це треба дати собі світловий посил в очі. Відкриваємо штори, підходимо до вікна. Якщо треба щось терміново виконати по роботі, поставте ноутбук біля вікна", - радить Пилипенко.

Також потрібно правильно підводитися з ліжка. Через бік поставте ноги, опирайтеся рукою та вставайте. Важливо мати опору, щоб нічого не потягнути та не бути в такому стані схожому до сп'яніння.

Що краще робити замість телефону

Сомнологиня радить уникати активності у перші 30 хвилин після пробудження.

"Потрібно увійти в день спокійно. Краще щось собі спланувати, щоб не було хаосу, тобто зняти оцей тремор мисленнєвий одразу вранці", - каже Пилипенко.

Також можна зробити спокійну зарядку без різких рухів. Далі - сніданок.

"Білковий сніданок - найкраще, що може бути. І тільки потім, через півтори-дві години, кава. Так, як часто ми робимо - відразу кава і на балкон - це не найкраще", - застерігає експертка.

Чи допомагає кава збадьоритися

"Чашка кави є психостимулятором, тому може допомогти збадьоритися. Однак після пробудження вона не буде працювати, тому що мають підвищитися рівні активізуючих гормонів, наприклад, кортизолу", - пояснює Пилипенко.

Каву краще пити через півтори-дві години після сніданку та за шість-вісім годин до сну.

"Деякі люди дуже чутливі, вони можуть навіть о 7:00 ранку випити, а об 11:00 ще відчувати ефект", - зазначає сомнологиня.

У другій половині дня від кави краще відмовитися.

"У нас такі реалії, що ми не знаємо, як пройде ніч. Краще, знаєте, своїми діями себе не підставляти хоча б", - наголошує експертка.