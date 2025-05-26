Не откладывайте будильник "еще на 5 минут". Сомнолог объяснила, как это портит ваш день

Что происходит, когда вы откладываете будильник

"Организм реагирует на это как на сигнал опасности, потому что это резкий звук. Любая мелодия, даже очень тихая, вырывает нас из сна", - объясняет эксперт.

Также будильник может сработать не в ту фазу сна, и будет трудно проснуться.

"Если мы его переставляем, мы начинаем цикл заново. И снова погружаемся в дремоту", - добавляет Пилипенко.

В результате возникает так называемая "инерция сна" - состояние вялости, которое у некоторых людей может длиться до полутора часов.

"Лучше вставать все же с первого раза и не досыпать. Ничего тут не выиграете", - подчеркивает сомнолог.

Идеальные первые минуты после пробуждения

Важно дать себе время "прийти в себя" и избегать резких движений.

"Самое первое - это надо дать себе световой посыл в глаза. Открываем шторы, подходим к окну. Если надо что-то срочно выполнить по работе, поставьте ноутбук возле окна", - советует Пилипенко.

Также нужно правильно вставать с кровати. Через бок поставьте ноги, опирайтесь рукой и вставайте. Важно иметь опору, чтобы ничего не потянуть и не быть в таком состоянии похожем на опьянение.

Что лучше делать вместо телефона

Сомнолог советует избегать активности в первые 30 минут после пробуждения.

"Нужно войти в день спокойно. Лучше что-то себе спланировать, чтобы не было хаоса, то есть снять этот тремор мысленный сразу утром", - говорит Пилипенко.

Также можно сделать спокойную зарядку без резких движений. Далее - завтрак.

"Белковый завтрак - лучшее, что может быть. И только потом, через полтора-два часа, кофе. Так, как часто мы делаем - сразу кофе и на балкон - это не лучше всего", - предостерегает эксперт.

Помогает ли кофе взбодриться

"Чашка кофе является психостимулятором, поэтому может помочь взбодриться. Однако после пробуждения она не будет работать, потому что должны повыситься уровни активизирующих гормонов, например, кортизола", - объясняет Пилипенко.

Кофе лучше пить через полтора-два часа после завтрака и за шесть-восемь часов до сна.

"Некоторые люди очень чувствительны, они могут даже в 7:00 утра выпить, а в 11:00 еще чувствовать эффект", - отмечает сомнолог.

Во второй половине дня от кофе лучше отказаться.

"У нас такие реалии, что мы не знаем, как пройдет ночь. Лучше, знаете, своими действиями себя не подставлять хотя бы", - отмечает эксперт.