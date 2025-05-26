Не откладывайте будильник "еще на 5 минут". Сомнолог объяснила, как это портит ваш день

Многие утром откладывают будильник на несколько минут, надеясь "доспать". Но это - ошибочная стратегия.
О том, почему лучше вставать сразу, и как правильно начинать утро, рассказала сомнолог Дарья Пилипенко в интервью РБК-Украина (проект Styler).
"Организм реагирует на это как на сигнал опасности, потому что это резкий звук. Любая мелодия, даже очень тихая, вырывает нас из сна", - объясняет эксперт.
Также будильник может сработать не в ту фазу сна, и будет трудно проснуться.
"Если мы его переставляем, мы начинаем цикл заново. И снова погружаемся в дремоту", - добавляет Пилипенко.
В результате возникает так называемая "инерция сна" - состояние вялости, которое у некоторых людей может длиться до полутора часов.
"Лучше вставать все же с первого раза и не досыпать. Ничего тут не выиграете", - подчеркивает сомнолог.
Важно дать себе время "прийти в себя" и избегать резких движений.
"Самое первое - это надо дать себе световой посыл в глаза. Открываем шторы, подходим к окну. Если надо что-то срочно выполнить по работе, поставьте ноутбук возле окна", - советует Пилипенко.
Также нужно правильно вставать с кровати. Через бок поставьте ноги, опирайтесь рукой и вставайте. Важно иметь опору, чтобы ничего не потянуть и не быть в таком состоянии похожем на опьянение.
Сомнолог советует избегать активности в первые 30 минут после пробуждения.
"Нужно войти в день спокойно. Лучше что-то себе спланировать, чтобы не было хаоса, то есть снять этот тремор мысленный сразу утром", - говорит Пилипенко.
Также можно сделать спокойную зарядку без резких движений. Далее - завтрак.
"Белковый завтрак - лучшее, что может быть. И только потом, через полтора-два часа, кофе. Так, как часто мы делаем - сразу кофе и на балкон - это не лучше всего", - предостерегает эксперт.
"Чашка кофе является психостимулятором, поэтому может помочь взбодриться. Однако после пробуждения она не будет работать, потому что должны повыситься уровни активизирующих гормонов, например, кортизола", - объясняет Пилипенко.
Кофе лучше пить через полтора-два часа после завтрака и за шесть-восемь часов до сна.
"Некоторые люди очень чувствительны, они могут даже в 7:00 утра выпить, а в 11:00 еще чувствовать эффект", - отмечает сомнолог.
Во второй половине дня от кофе лучше отказаться.
"У нас такие реалии, что мы не знаем, как пройдет ночь. Лучше, знаете, своими действиями себя не подставлять хотя бы", - отмечает эксперт.
Вас также может заинтересовать: