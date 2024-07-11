"Від зустрічі до зустрічі": Вітвіцька показала, як проводжає свого коханого на службу (фото)

Соломія Вітвіцька після розлучення перебуває у стосунках зі своїм новим коханим - військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, якого вперше вона показала у соцмережах ще у лютому. Цього разу відома українська телеведуча опублікувала кадр, зроблений на одному з вокзалів, адже її обранець вкотре відправляється на фронт.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Як і для тисячі інших українських жінок, розлука з чоловіком зірці дається нелегко, і вона кожного разу чекає на нову зустріч.
"Розлука та невизначеність - нині це стани, в котрих перебуваємо практично ми усі. І особливо це стосується тих, хто чекає близьких людей з фронту. Так, нині є мобільні телефони та відеозвʼязок… Але, знову таки, ми всі перебуваємо у певній віртуальній реальності - коли живеш від дзвінка до дзвінка… Від зустрічі до зустрічі… Наче відкладаючи справжнє життя", - написала Соломія.
Ведуча поділилася, що наразі Олексій відправляється боронити Курахівський напрямок, і, звісно ж, вона відчуває хвилювання.
"Щоразу розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого. Я завжди "гіпнотизую" мої відправлені повідомлення, щоб там зʼявилися дві галочки, тобто, СМС дісталося адресата… Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемось знову…" - зізналася знаменитість.
Наостанок зірка "ТСН" зауважила, що шукає підтримки та розради у коханому, друзях, родині та роботі. Людям, які з тих чи інших причин не мають близьких людей поруч, вона порадила не соромитися звертатися на гарячу лінію підтримки.
"Моя підтримка - коханий, друзі, родина, робота. Але розумію, що не у всіх є такі ж ресурси, або просто немає бажання тривожити близьких. Тому, моя порада - спробуйте звернутися на гарячу лінію емоційної підтримки", - додала Соломія.
У минулому Олексій Ситайло був головою районного суду Сумської області, а після початку повномасштабної війни став на захист рідної країни.
Раніше Вітвіцька була заміжня за кліпмейкером Владом Кочатковим, з яким розлучилася після 8 років спільного життя.
Тоді колишні закохані заявляли, що наважилися на подібний крок, оскільки зрозуміли, що далі їм варто йти окремо одне від одного. Проте, як зізнається Соломія, їй з ексом вдалося зберегти гарні дружні відносини.
Раніше Вітвіцька відповіла, на які гроші живе і скільки витрачає на місяць.
Також ведуча показала свого брата, який теж служить у ЗСУ.