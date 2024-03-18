"У нього дві контузії". Соломія Вітвіцька розповіла про коханого-військового

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька розповіла про знайомство з коханим Олексієм Ситайлом, перші зустрічі, службу чоловіка в ЗСУ та його контузії. Крім того, жінка зізналась, чи отримала пропозицію "руки та серця".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на шоу "Пісня мого життя" розповідає, про що саме говорила Вітвіцька.

Про кохання

На думку телеведучої, кохання - це те почуття, яке нас окриляє та надихає.

"І невідомо ніколи, де ти його зустрінеш", - додала жінка.

Крім того, вона зізналась, що її серце зараз вже не вільне.

"Олексій його звати. Служить у Збройних силах України", - уточнила Вітвіцька.

Про знайомство

Журналістка розповіла, що саме це - служба чоловіка - й допомогло парі зійтись.

"Це, можна сказати, нас і звело. Тому що до повномасштабної війни ми бачились, можливо, двічі на днях народження спільних друзів. Але, в принципі, не спілкувалися", - пригадала вона.

Соломія Вітвіцька розповіла про своє кохання (скріншот: youtube.com/@SongOfMyLifeUA)

Про допомогу

За словами ведучої, згодом Олексій звернувся до неї по допомогу.

"Коли його підрозділу потрібні були генератори, ще якісь речі, він до мене звернувся, як до волонтерки. Я волонтерка ще з 2014 року, тому він до мене просто звернувся", - зауважила жінка.

Вона визнала, що навіть не одразу зрозуміла - хто саме їй пише.

"Реально, ми не спілкувалися. Було написано там (в телефоні, - Ред.), здається, "Капітошка". У нього таке якесь дитяче прізвисько. І допоки він не вислав мені про себе якусь там фотографію чи статтю я не розуміла взагалі, з ким розмовляю", - пригадала Вітвіцька.

Вона додала, що так вони спілкувались впродовж певного часу, адже вона допомагала багатьом військовим.

Про почуття

Телеведуча визнала, що почуття "спалахнули", коли Ситайло поїхав на фронт.

"Потім він поїхав на Схід, ми далі продовжили спілкуватись... І спалахнуло (почуття, - Ред.)", - розповіла вона.

Соломія з коханим Олексієм (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Про очікування

Жінка зізналась, що зараз краще розуміє багатьох українок, адже "жити на відстані, особливо коли все ще в такому цукерково-квітковому періоді" - дуже складно.

Про контузії коханого

Вітвіцька поділилась також й іншим досвідом - як коханий отримав контузії та проходив лікування.

"Коли повернулись на ротацію, у нього там було дві контузії. Його відправили на лікування. Потім за рішенням ВЛК (військово-лікарської комісії, - Ред.) на реабілітацію радили лікарі поїхати на Закарпаття", - розповіла жінка.

Водночас вона додала, що у пари була "просто можливість справді побути разом".

"Це було дуже зворушливо, дуже важко", - згадала журналістка.

Про освідчення

На запитання ведучої шоу Катерини Осадчої, чи освідчувався Олексій (чи пропонував одружитися), Вітвіцька відповіла: "Ні, не освідчувався".

Водночас вона додала, що дуже чекає на нашу перемогу та повернення коханого додому.

"Дуже чекаю його з перемогою додому. І сподіваюся, що вона якнайшвидше буде", - підсумувала журналістка.