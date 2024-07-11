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"От встречи к встрече": Витвицкая показала, как провожает своего любимого на службу (фото)

Соломия Витвицкая с любимым (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Любовь Блажко

Соломия Витвицкая после развода находится в отношениях со своим новым любимым - военнослужащим Алексеем Ситайло, которого она впервые показала в соцсетях еще в феврале. На этот раз известная украинская телеведущая опубликовала кадр, сделанный на одном из вокзалов, поскольку ее избранник снова отправляется на фронт.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что написала Соломия Витвицкая

Как и для тысячи других украинских женщин, разлука с мужчиной звезде дается нелегко, и она каждый раз ждет новой встречи.

"Разлука и неопределенность - сейчас это состояния, в которых находимся практически все. И особенно это касается тех, кто ждет близких людей с фронта. Да, сейчас есть мобильные телефоны и видеосвязь… Но, опять же, мы все находимся в определенной виртуальной реальности - когда живешь от звонка до звонка… От встречи к встрече… Как бы откладывая настоящую жизнь", - написала Соломия.

Ведущая поделилась, что Алексей отправляется защищать Кураховское направление, и, конечно же, она испытывает волнение.

"Каждый раз рассказывая новости о тяжелых боях на передовой, я думаю о любимом. Я всегда "гипнотизирую" мои отправленные сообщения, чтобы там появились две галочки, то есть, СМС досталось адресату… Каждый раз, когда провожаю, не знаю, когда мы встретимся снова…" - призналась знаменитость.

Витвицкая и ее избранник Алексей (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Напоследок звезда "ТСН" отметила, что ищет поддержки и утехи в любимом, друзьях, семье и работе. Людям, еоторые по тем или иным причинам не имеют близких людей рядом, она посоветовала не стесняться обращаться на горячую линию поддержки.

"Моя поддержка - любимый, друзья, семья, работа. Но я понимаю, что не у всех есть такие же ресурсы, или просто нет желания тревожить близких. Поэтому мой совет - попробуйте обратиться на горячую линию эмоциональной поддержки", - добавила Соломия.

Отношения с мужчиной звезда подтвердила относительно недавно (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Что известно о личной жизни звезды

В прошлом Алексей Ситайло был главой районного суда Сумской области, а после начала полномасштабной войны пошел защищать родную страну.

Ранее Витвицкая была замужем за клипмейкером Владом Кочатковым, с которым рассталась после 8 лет совместной жизни.

Тогда бывшие влюбленные заявляли, что решились на подобный шаг, поскольку поняли, что дальше им следует идти отдельно друг от друга. Однако, по словам Соломии, ей с эксом удалось сохранить хорошие дружеские отношения.

Ведущая со своим бывшим мужем (Фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

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