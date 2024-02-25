Соломія Вітвіцька вперше після розлучення показала нового обранця: "пишаюся і кохаю"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої ТСН.

Хто став обранцем телеведучої

Зірка "плюсів" перебуває у стосунках з Олексієм Ситайло, який до початку війни був головою районного суду Сумської області, а зараз служить в ЗСУ.

25 лютого чоловік відзначає день народження, тож Соломія опублікувала у своїх соцмережах спільне фото з коханим і привітала його зі святом.

"Коханий, завдяки тобі я, здається, знову змогла повірити в кохання. І нехай зараз в нашому житті не цукерки та квіти, а відеозвязок у signal та короткі "++", але я дочекаюсь тебе. З днем народження і многая літа. Пишаюся і кохаю", - підписала світлину Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька з коханим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Реакція юзерів

Фани знаменитості долучилися до привітань і зазначили, що пара дуже гарно виглядає разом.

Щирі вітання! Ви неймовірно круті

Соломійко, ви так схожі! Обовʼязково дочекаєшся!

Моя красива пара! Люблю вас! Сяйте разом! Привносіть коли істинної світлої любові на планету!

Щастя вам, Соломіє, з вашим коханим

До слова, коментар під публікацією також залишив колишній чоловік Вітвіцької, режисер і кліпмейкер Владислав Кочатков, з яким вона розлучилася у 2021 році.

Він побажав її обранцю миру та любові, а також підкреслив, що телеведуча заслуговує бути щасливою.

До слова, після розриву експодружжя залишилились у хороших стосунках.