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Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Четвер 09 листопада 2023 18:18
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Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Автор: Поліна Іваненко

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька зворушливо привітала з днем народження брата Северина, який зараз захищає країну в лавах Збройних сил.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис ведучої 1+1 в Instagram.

"Многая літа, Северине! Будь шалено щасливий", - написала Соломія.

Вона показала два фото: одне архівне з дитинства, а інше - свіже. На обох світлинах Вітвіцька з рідною для неї людиною.

"Хоч я на цьому фото чомусь не усміхаюсь, але безмежно щаслива, що ти у мене є в цьому житті. Люблю дуже-дуже! Пишаюсь і захоплююсь! Завжди поруч. І разом до перемоги", - написала Соломія.

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Соломія Вітвіцька з братом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

В коментарях українці доєднуються до привітань і бажають чоловіку якомога швидше повернутися додому з перемогою.

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Северин і Соломія Вітвіцькі (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Северин - молодший брат Вітвіцької. Він військовий. Навесні 2014 року, коли починалася окупація Криму, Северин служив у Севастополі.

Після повернення на материк пішов захищати країну від російських загарбників.

Нагороджений відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції".

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Соломія Вітвіцька зворушила фото з братом, який служить в ЗСУ

Северин Вітвіцький з сестрою (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Раніше вже стало відомо, що відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "скажених зомбі".

Також ми вже розповідали, що Андрій Данилко повідомив про трагедію.

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