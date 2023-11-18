"Я не знаю, звідки вони беруться". Соломія Вітвіцька відповіла, на які гроші живе і скільки витрачає на місяць

Зірка телеканалу 1+1 відповіла, скільки їй потрібно грошей, щоб комфортно себе почувати. За словами телеведучої, у неї є зарплата, на яку вона розраховує.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю знаменитості для YouTube-каналу "Слава+".

Скільки Соломія Вітвіцька витрачає на місяць

Телеведуча зізналася, що навіть не знає, звідки беруться гроші та куди вони діваються.

"Я не знаю, звідки гроші беруться і куди вони діваються. Звісно ж, у мене є зарплата якась, на яку я розраховую, але теоретично я розумію, що чим більше в тебе якісь запити, тим більші у тебе будуть і можливості", - говорить вона.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вітвіцька живе у двокімнатній орендованій квартирі на околиці столиці, а автомобіль заправляє дизелем.

На запитання Дьоміна, скільки у неї йде на заправку авто, Соломія відповіла, що не знає. Проте зазначила, що за квартиру платить близько 15 тисяч гривень.

Також знаменитість сказала, що на життя їй потрібно мінімум одна тисяча доларів, а може і менше.

Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Під час інтерв’ю Слава поцікавився у Вітвіцької, чи вдається їй відкладати гроші, адже відомо, що на телеканалах зарплати після початку повномасштабного вторгнення зменшилися у декілька разів.

"Окрім зарплатні, бувають ще корпоративи, однак за час війни їх було усього два. Постійно з’являються якісь додаткові витрати: донати, дрони, купити потрібно форму, наприклад. Теоретично відкладати не виходить", - підсумувала ведуча.