Від Macintosh до iMac: історія перевтілення "яблучного" ПК у фотографіях

Macintosh Portable

Першим портативним комп'ютером Аpple і певною мірою прабатьком Macbook можна вважати Macintosh Portable, представлений в 1989 році.

Працював ноутбук на базі System 6, діагональ екрану складала 9,8 дюймів при роздільній здатності 640 на 480. Для взаємодії з системою користувачам був доступний трекбол та клавіатура. Важив Macintosh Portable більше семи кілограмів. З них кілограм - це лише вага акумулятора. Автономність роботи апарату складала 10 годин.

Дивно, але досі цифра про 10 годин автономної роботи часто зустрічається в описі яблучних ноутбуків.

Ціна на той момент пристрою складала 6 500 доларів. Сьогодні ця сума - еквівалент 15 000 доларів.

MacintoshPortable 1989 року (фото: Wikipedia)

РowerВook100

У 1991 році Аpple випускає відразу три ноутбуки в рамках лінійки RowerBook: Rowerbook 100, RowerBook 140 і RowerBook 170. Працював на базі операційної системи System 7. Дисплей, як і раніше, був чорно-білий. З цікавого: з'явилася можливість підключити ноутбук до настільного Macintosh, як зовнішній жорсткий диск.

Ціна починалася від 2 300 доларів, а вага 3,5 кілограма. За найпрокачанішу версію PowerBook 170 користувачам треба було викласти рівно в 2 рази більше: 4 600 доларів.

РowerВook100 1991 року (фото: Wikipedia)

PowerBook500

У 1994 році була представлена лінійка PowerBook 500. Крім цього, у ноутбуках цієї серії з'явився вбудований мікрофон та стереодинаміки.

Користувачі отримали можливість придбати версії з активною матрицею: PowerBook 540 та 540с, 64 та 265 кольорів відповідно. За версію PowerBook 540с потрібно було викласти 4 800 доларів. Вага базових версій 520 і 520с склала 2,9 кілограма.

РowerВook500 1994 року (фото: Wikipedia)

PowerBook5300

У серпні 1995 року компанія Аpple представила ноутбуки PowerBook 5300 - перші з процесорами PowerPS. Модельний ряд складався із чотирьох гаджетів: від найдоступнішого PowerBook 5300 до неймовірно дорогого PowerBook 5300ce за 6 800 доларів. З'явилася можливість підключення зовнішніх моніторів та модулів розширення.

Незважаючи на все, це, мабуть, найгірший продукт Аple за весь час. Проблема крилася у випадках перегріву, що призводило до пошкоджень на корпусі. Крім цього, страждав і дисплей.

РowerВook5300 1995 року (фото: Wikipedia)

РowerВookG3

Ноутбук отримав 32 мегабайти оперативної пам'яті, покращену графіку і процесор РowerPC G3 з частотою в 250 МГц, і дисковод з підтримкою CD, DVD дисків. Клавіатура була знімною для швидкого доступу до оперативної пам'яті та жорсткого диска.

РowerВookG3 (фото: Wikipedia)

iBookG3

У червні 1999 року був представлений iBook G3. Ноутбук позиціонувався як недороге рішення для школярів та студентів. Це позначилося і на ціні. За базову версію просили від 1 599 доларів.

З цікавого варто відзначити появу Wi-Fi, що зробило iBook G3 першим масовим продуктом з можливістю підключення до мереж Wi-Fi.

Ноутбук був оснащений 12 дюймовим дисплеєм, дисководом та жорстким диском на 3 гігабайти. А ось час автономної роботи був відносно невеликий - лише шість годин.

Лінійка iBook проіснувала до 2006 року.

iBookG3 1999 року (фото: Wikipedia)

Titanium PowerBook G4

У 2001 році був представлений Titanium PowerBook G4. Ця серія стала кінцем звичної для користувачів назви PowerBook. Ноутбуки цієї лінійки стали першими із широкоформатним дисплеєм.

PowerBook G4 Titanium 2001 року (фото: Wikipedia)

MacBook Pro

У 2006 році відбулася зміна архітектури, назви. Крім того, MacBook отримав новий дизайн. З цікавого варто відзначити вбудовану камеру iSight, конектор для заряджання MagSafe та корпус із алюмінію.

Діагональ дисплея першого MacBook Pro складала 15,4 дюйми. Об'єм оперативної пам'яті, залежно від комплектації, становив 512 мегабайт чи один гігабайт. Загалом ноутбук був гарним рішенням для свого часу та був заслужено оцінений користувачами.

Підтримка першого ноутбука цієї лінійки було припинено у 2015 році.

MacBook Pro 2006 року (фото: wikimedia)

MacBook Polycarbonate

Ноутбук отримав глянсовий дисплей з діагоналлю 13,3 дюйми та роздільною здатністю 1280 на 800.

Ноутбук став першим в Аpple, який почав використовувати такі стандарти, як глянсовий екран, втоплена клавіатура та не механічна клямка.

Ціна була більш демократичною і стартувала від 1 099 доларів.

MacBook Polycarbonate (фото: wikimedia)

MacBook Air

15 січня 2008 року було представлено найкраще рішення компанії - MacBook Air. І це найтонший ноутбук на момент його виходу. Це були перші ноутбуки без оптичного приводу.

Просили за таку красу від 1 799 доларів. А вже через два роки, в 2010, було показано 11 дюймову версію, з приємнішим цінником у 999 доларів.

MacBook Air 2008 року (фото: wikimedia)

MacBook Pro Unibody

Все в тому ж 2008 році, крім Air, Apple представила Macbook Pro в Unibody корпусі.

Дизайнери перемістили порти Macbook Pro з правого боку корпусу на ліву, тоді як слот для оптичних дисків було перенесено праворуч.

Аналогічно пластиковому Macbook, нова модель Macbook Pro оснащена двома відеокартами, надаючи користувачеві можливість перемикатися між ними: NVIDIA GeForce 9600M GT із виділеною пам'яттю на 256 або 512 мегабайт та NVIDIA GeForce 9400M із загальною системною пам'яттю на 256.

За 13 дюймову версію просили 1 300 доларів. За 15 дюймову - 1 999, а за 17-дюймову - 2 799 доларів.

MacBook Pro Unibody 2008 року (фото: wikimedia)

MacBook Pro Retina

Наступним значним оновленням ноутбуків Macbook Pro стала представлена лінійка Macbook Pro з дисплеєм Retina в 2012 році.

Загалом це був той самий звичний Macbook Pro, але з неймовірно крутим дисплеєм. Кількість пікселів зросла вчетверо.

За базову версію 15-дюймового MacBook Pro Retina просили 2 199 доларів. Але все в тому ж 2012 нам представили 13 дюймову версію з приставкою Retina і більш доступною ціною в 1 699 доларів.

MacBook Pro Retina 2012 року (фото: wikimedia)

MacBook Retina

Представлений 10 квітня 2015 року, це був легкий і тонкий, 12-дюймовий ноутбук від Аpple.

Він отримав дисплей Retina, нову клавіатуру з механізмом "метелик", трекпад із розпізнаванням сили натискання Force Touch та USB Type-C для заряджання. Вага та товщина цього продукту шокують: 900 грам та 13 міліметрів відповідно.

За базову версію просили від 1 300 доларів. Продавався він у сріблястому, золотому та сірому кольорах. У 2017 році з'явилася версія в новомодному кольорі rose gold.

MacBook Retina 2015 року (фото: wikimedia)

MacBook Pro Touch Bar

У 2016 році нам представили MacBook Pro з Touch Bar. Замість кількох клавіш f1 - f12 з'явилася OLED-панель, яка відображала інформацію залежно від запущених програм.

Також трекпад займав тепер удвічі більше місця на корпусі ноутбука та мав функцію Force Touch. Апарат став тоншим і легшим, проте логотип компанії більше не світився. Ноутбук також отримав і нове покоління процесорів Intel, і відеокарти Radeon Pro, з'явився сканер Touch ID для розблокування та оплати за допомогою Аpple Pay.

MacBook Pro Touch Bar 2016 року (фото: wikimedia)

MacBook Аir Retina

У 2018 році MacBook Air нарешті оновився, отримавши Retina-дисплей та оновлений дизайн, а також вбудований сканер Touch ID. Це оновлення привітали багато шанувальників MacBook Air.

Ноутбук залишився легким та портативним, зберігаючи хорошу продуктивність, хоча не таку потужну, як MacBook. Проте деякі користувачі засмутили зникнення 11-дюймової версії. За версію з процесором i3 та 256-гігабайтним SSD-накопичувачем компанія просила 999 доларів.

MacBook Аir Retina 2018 року (фото: wikimedia)

MacBook Pro 16

Наприкінці 2019 року Apple представив 16 дюймовий MacBook Pro.

За продуктивність ноутбука відповідає Intel Core i7 або i9 дев'ятого покоління, а за графіку AMD Radeon Pro 5300M або 5500M з чотирма або вісьма гігабайтами відеопам'яті. На окрему згадку заслуговує масив із трьох мікрофонів, який дозволяє, за заявами компанії, домогтися звуку студійної якості.

Ціна на 16 дюймову версію стартувала від 2 399 доларів за базову версію. У максимумі можна було зібрати комплектуючих та збільшити ціну до 6 099 доларів.

MacBook Pro16 2019 року (фото: wikimedia)