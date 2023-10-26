Буде доступний для більшості: Apple готує бюджетний MacBook

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на аналітика Мін-Чі Куо на сайті, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з компʼютерами Mac та компанією Apple MacRumors .

Аналітик стверджує, що Apple розробляє нову бюджетну модель MacBook, яка не буде включена ні до лінійки Air, ні Pro. Метою цієї ініціативи є відновлення попиту на MacBook та досягнення щорічного продажу в обсязі 8-10 мільйонів пристроїв.

Для зниження вартості нової моделі Apple може внести зміни в її дизайн, при цьому зберігаючи металевий корпус, який є характерною рисою всіх Mac. Можливо, вони розглянуть варіант використання більш доступних матеріалів, таких як алюміній із меншою міцністю.

Також існує ймовірність, що новий MacBook матиме розмір 12 дюймів, аналогічно до базових моделей 2019 року. Усередині використовуватиметься чіп Apple Silicon, проте покоління цього чіпа поки що залишається незрозумілим.

Спочатку передбачалося, що новий MacBook буде представлений наприкінці 2023 року, але на початку року плани було переглянуто, і його запуск перенесли на 2024 рік.