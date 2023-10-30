От Macintosh до iMac: история перевоплощения "яблочного" ПК в фотографиях

Macintosh Portable

Первым портативным компьютером Аpple и в некоторой степени прародителем Macbook можно считать Macintosh Portable, представленный в 1989 году.

Работал ноутбук на базе System 6, диагональ экрана составляла 9,8 дюйма при разрешении 640 на 480. Для взаимодействия с системой пользователям был доступен трекбол и клавиатура. Весил Macintosh Portable больше семи килограммов. Из них килограмм - это только вес аккумулятора. Автономность работы аппарата составляла 10 часов.

Удивительно, но до сих пор цифра о 10-ти часах автономной работы часто встречается в описании яблочных ноутбуков.

Цена на тот момент устройства составляла 6 500 долларов. Сегодня эта сумма - эквивалент 15 000 долларов.

MacintoshPortable в 1989 году (фото: Wikipedia)

РowerВook100

В 1991 году Аpple выпускает сразу три ноутбука в рамках линейки RowerBook: Rowerbook 100, RowerBook 140 и RowerBook 170. Работал на базе операционной системы System 7. Дисплей по-прежнему был черно-белый. Из интересного: появилась возможность подключить ноутбук к настольному Macintosh, как внешний жесткий диск.

Цена начиналась от 2 300 долларов, а вес 3,5 килограмма. За прокачанную версию PowerBook 170 пользователям нужно было выложить ровно в 2 раза больше: 4 600 долларов.

РowerВook100 в 1991 году (фото: Wikipedia)

PowerBook500

В 1994 году была представлена линейка PowerBook 500. Кроме того, в ноутбуках этой серии появился встроенный микрофон и стереодинамики.

Пользователи получили возможность купить версии с активной матрицей: PowerBook 540 и 540с, 64 и 265 цветов соответственно. За версию PowerBook 540с нужно было выложить 4 800 долларов. Вес базовых версий 520 и 520с составил 2,9 килограмма.

РowerВook500 в 1994 году (фото: Wikipedia)

PowerBook5300

В августе 1995 года компания Аpple представила ноутбуки PowerBook 5300 - первые с процессорами PowerPS. Модельный ряд состоял из четырех гаджетов: от доступного PowerBook 5300 до невероятно дорогого PowerBook 5300ce за 6 800 долларов. Возникла возможность подключения внешних мониторов и модулей расширения.

Несмотря на все, это, пожалуй, самый плохой продукт Aple за все время. Проблема крылась в случаях перегрева, что приводило к повреждениям на корпусе. Помимо этого страдал и дисплей.

РowerВook5300 в 1995 году (фото: Wikipedia)

РowerВookG3

Ноутбук получил 32 мегабайта оперативной памяти, улучшенную графику и процессор РowerPC G3 с частотой в 250 МГц и дисковод с поддержкой CD, DVD дисков. Клавиатура была съемной для быстрого доступа к оперативной памяти и жесткому диску.

РowerВookG3 (фото: Wikipedia)

iBookG3

В июне 1999 г. был представлен iBook G3. Ноутбук позиционировался как недорогое решение для школьников и студентов. Это сказалось и на цене. За базовую версию просили от 1 599 долларов.

Из интересного стоит отметить появление Wi-Fi, что сделало iBook G3 первым массовым продуктом с возможностью подключения к сетям Wi-Fi.

Ноутбук был оснащен 12-дюймовым дисплеем, дисководом и жестким диском на 3 гигабайта. А вот время автономной работы было относительно небольшое - всего шесть часов.

Линейка iBook просуществовала до 2006 года.

iBookG3 в 1999 году (фото: Wikipedia)

Titanium PowerBook G4

В 2001 году был представлен Titanium PowerBook G4. Эта серия стала концом привычного для пользователей названия PowerBook. Ноутбуки этой линейки стали первыми с широкоформатным дисплеем.

PowerBook G4 Titanium в 2001 году (фото: Wikipedia)

MacBook Pro

В 2006 году произошло изменение архитектуры, названия. Кроме того, MacBook получил новый дизайн. Из интересного стоит отметить встроенную камеру iSight, коннектор для зарядки MagSafe и корпус из алюминия.

Диагональ дисплея первого MacBook Pro составляла 15,4 дюйма. Объем оперативной памяти в зависимости от комплектации составлял 512 мегабайт или один гигабайт. В общем, ноутбук был хорошим решением для своего времени и был заслуженно оценен пользователями.

Поддержка первого ноутбука этой линейки была приостановлена в 2015 году.

MacBook Pro в 2006 году (фото: wikimedia)

MacBook Polycarbonate

Ноутбук получил глянцевый дисплей с диагональю 13,3 дюйма и разрешением 1280 на 800.

Ноутбук стал первым в Аpple, который начал использовать такие стандарты, как глянцевый экран, утопленная клавиатура и не механическая защелка.

Цена была более демократичной и стартовала от 1 099 долларов.

MacBook Polycarbonate (фото: wikimedia)

MacBook Air

15 января 2008 года было представлено лучшее решение компании - MacBook Air. И это тончайший ноутбук на момент его выхода. Это были первые ноутбуки без оптического повода.

Просили за такую красоту от 1 799 долларов. А уже через два года, в 2010, была показана 11 дюймовая версия, с более приятным ценником в 999 долларов.

MacBook Air в 2008 году (фото: wikimedia)

MacBook Pro Unibody

Все в том же 2008 году, помимо Air, Apple представила Macbook Pro в Unibody корпусе.

Дизайнеры переместили порты Macbook Pro с правой стороны корпуса на левую, тогда как слот для оптических дисков был перенесен вправо.

Аналогично пластиковому Macbook, новая модель Macbook Pro оснащена двумя видеокартами, предоставляя пользователю возможность переключаться между ними: NVIDIA GeForce 9600M GT с выделенной памятью на 256 или 512 мегабайт и NVIDIA GeForce 9400M с общей системной памятью.

За 13-дюймовую версию просили 1 300 долларов. За 15 дюймовый - 1 999, а за 17-дюймовый - 2 799 долларов.

MacBook Pro Unibody в 2008 году (фото: wikimedia)

MacBook Pro Retina

Следующим внушительным обновлением ноутбуков Macbook Pro стала представленная линейка Macbook Pro с дисплеем Retina в 2012 году.

В общем, это был тот самый привычный Macbook Pro, но с невероятно крутым дисплеем. Количество пикселей выросло в четыре раза.

За базовую версию 15-дюймового MacBook Pro Retina просили 2 199 долларов. Но все в том же 2012 году нам представили 13 дюймовую версию с приставкой Retina и более доступной ценой в 1 699 долларов.

MacBook Pro Retina 2012 года (фото: wikimedia)

MacBook Retina

Представленный 10 апреля 2015 года, это был легкий и тонкий, 12-дюймовый ноутбук от Apple.

Он получил дисплей Retina, новую клавиатуру с механизмом "бабочка", трекпад с распознаванием силы нажатия Force Touch и USB Type-C для подзарядки. Вес и толщина этого продукта шокируют: 900 г и 13 миллиметров соответственно.

За базовую версию просили от 1 300 долларов. Продавался он в серебристом, золотом и сером цветах. В 2017 году появилась версия в новомодном цвете Rose Gold.

MacBook Retina 2015 года (фото: wikimedia)

MacBook Pro Touch Bar

В 2016 году нам представили MacBook Pro с Touch Bar. Вместо нескольких клавиш f1 - f12 появилась OLED-панель, отображавшая информацию в зависимости от запущенных программ.

Также трекпад занимал теперь вдвое больше места на корпусе ноутбука и имел функцию Force Touch. Аппарат стал тоньше и легче, однако логотип компании больше не светился. Ноутбук также получил и новое поколение процессоров Intel и видеокарты Radeon Pro, появился сканер Touch ID для разблокировки и оплаты с помощью Аpple Pay.

MacBook Pro Touch Bar 2016 года (фото: wikimedia)

MacBook Air Retina

В 2018 году MacBook Air наконец-то обновился, получив Retina-дисплей и обновленный дизайн, а также встроенный сканер Touch ID. Это обновление приветствовали многие поклонники MacBook Air.

Ноутбук остался легким и портативным, сохраняя хорошую производительность, хотя не столь мощную, как MacBook. Однако некоторые пользователей огорчило исчезновение 11-дюймовой версии. За версию с процессором i3 и 256-гигабайтным SSD-накопителем компания просила 999 долларов.

MacBook Air Retina 2018 года (фото: wikimedia)

MacBook Pro 16

В конце 2019 года Apple представил 16-дюймовый MacBook Pro.

За производительность ноутбука отвечает Intel Core i7 или i9 девятого поколения, а за графику AMD Radeon Pro 5300M или 5500M с четырьмя или восемью гигабайтами видеопамяти. Отдельного упоминания заслуживает массив из трех микрофонов, который позволяет, по заявлениям компании, добиться звука студийного качества.

Цена на 16-дюймовую версию стартовала от 2 399 долларов за базовую версию. В максимуме можно было собрать комплектующих и увеличить цену до 6 099 долларов.

MacBook Pro16 2019 года (фото: wikimedia)