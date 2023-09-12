Еволюція iPhone: як змінювався "яблучний" смартфон з 2007 року до сьогодні

12 вересня 2023 року Apple представить новий iPhone . Протягом багатьох років телефон задавав тон на ринку смартфонів, щороку запроваджуючи деякі інновації. Сьогоднішні новинки Apple фантастичні і викликають багато емоцій.

Який шлях за цей час пройшов культовий смартфон і як він змінився - читайте та дивіться у матеріалі Styler.

iPhone (iPhone 2G) (2007)

iPhone 2G став першим смартфоном цієї компанії та символом революції у світі мобільних пристроїв.

Цей пристрій мав 3,5-дюймовий сенсорний екран, камеру з роздільною здатністю 2.0 Мп, але в ньому була відсутня підтримка 3G та додатків сторонніх розробників.

iPhone 2G (фото: wikimedia.org)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3G був другим поколінням цієї лінійки смартфонів, що представило інноваційну можливість підключення до мережі 3G. Це покращило швидкість передачі даних та оптимізувало роботу програм.

Цей пристрій також вперше представив концепцію App Store, створивши можливість для користувачів завантажувати та встановлювати доповнення з магазину програм. До цієї моделі Джобс і Ко також додали GPS для навігації.

iPhone 3G (фото: wikimedia.org)

iPhone 3GS (2009)

Ця модель отримала більш швидку продуктивність, покращену камеру та розширені функціональні можливості. Також цей смартфон був першим у лінійці iPhone, який мав камеру з можливістю запису відео та голосове управління Siri.

iPhone 3GS також став доступнішим для широкої аудиторії, що збільшило популярність продуктів Apple серед користувачів мобільних пристроїв.

iPhone 3GS (фото: wikimedia.org)

iPhone 4 (2010)

iPhone 4 став новим етапом в еволюції смартфонів завдяки його стильному дизайну зі скляними панелями в металевій рамці. Цей смартфон вперше в лінійці смартфонів Apple отримав високороздільний дисплей Retina, який запропонував неймовірно чітке та яскраве відображення контенту, що відразу підкорило користувачів.

Тут з'явилася можливість запису HD-відео, з'явилася друга камера для відеодзвінків FaceTime.

iPhone 4 (фото: wikimedia.org)

iPhone 4S (2011)

Цей пристрій був знаковим для Apple, оскільки він представив Siri як персонального голосового асистента, який дозволив користувачам взаємодіяти зі своїм пристроєм голосом. iPhone 4S отримав покращену камеру у 8 Мп, а також процесор Apple A5 для підвищеної продуктивності.

iPhone 4S (фото: wikimedia.org)

iPhone 5 (2012)

iPhone 5 вразив користувачів своїм збільшеним 4-дюймовим дисплеєм та тонким корпусом, що зробило його одним із найстильніших смартфонів на ринку. Цей апарат впровадив технологію Lightning, новий роз'єм для заряджання та синхронізації.

Смартфон також отримав підтримку LTE для швидшого інтернету.

iPhone 5 (фото: wikimedia.org)

iPhone 5S (2013)

Цей телефон став першим смартфоном з функцією Touch ID. Також пристрій оснастили процесором A7 - першим 64-бітним процесором у світі мобільних пристроїв.

У iPhone 5S також була вдосконалена камера з великими пікселями та подвійним LED-спалахом, що покращило якість фотографій при низькому освітленні.

iPhone 5S (фото: wikimedia.org)

iPhone 5C (2013)

Цей смартфон вирізнявся яскравими та насиченими кольорами свого пластикового корпусу, надаючи користувачам більше варіантів дизайну. Також він залишався технічно схожим з iPhone 5, пропонуючи ту ж продуктивність та якість екрану, але став доступним за нижчою ціною.

iPhone 5C (фото: wikimedia.org)

iPhone 6 та iPhone 6 Plus (2014)

У цій лінійці Apple збільшила екрани своїх смартфонів до 4,7 і 5,5 дюймів відповідно, що відразу ж припало до смаку користувачам.

Також ці моделі отримали більш тонкий та елегантний дизайн, а ще потужні процесори A8, які забезпечили покращену продуктивність та графіку, а також підтримку нової платіжної системи Apple Pay.

iPhone 6 та iPhone 6 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 6s та iPhone 6s Plus (2015)

Ці моделі отримали процесор A9, а також 3D Touch - інноваційну технологію, що дозволяє пристрою розпізнавати силу натискання та реагувати відповідно.

iPhone 6s та 6s Plus також отримали покращену камеру з функцією Live Photos, яка дозволила захоплювати моменти до та після зйомки, надаючи фотографіям додаткову жвавість.

iPhone 6s (фото: wikimedia.org)

iPhone SE (2016)

Цей iPhone був потужним пристроєм, що успадкував дизайн iPhone 5s, але з більш сучасними характеристиками всередині.

Смартфон оснащувався процесором A9, що забезпечувало високу продуктивність та сумісність із останніми версіями операційної системи iOS, при цьому зберігаючи більш доступну ціну.

iPhone SE (фото: wikimedia.org)

iPhone 7 та iPhone 7 Plus (2016)

Ці смартфони вразили користувачів покращеними камерами, потужним процесором A10 Fusion та новим кольором - глянсовим чорним. iPhone 7 Plus виділявся особливо великим 5,5-дюймовим дисплеєм та подвійною камерою.

Обидві моделі стали водонепроникними та отримали покращену звукову якість, стійкість до пилу.

Також в 2016-му Apple відмовилася від традиційного роз'єму для навушників, змушуючи клієнтів купувати перехідники, які підходять до старих гарнітур або навушників з роз'ємом Lightning.

iPhone 7 та iPhone 7 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 8 та iPhone 8 Plus (2017)

Цього року Apple представила покращені версії своїх попередників з потужнішим процесором A11 Bionic та новим дизайном, включаючи скляну задню панель для підтримки бездротової зарядки. Також було повернуто роз'єм для навушників.

iPhone 8 та iPhone 8 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone X (2017)

iPhone X представив революційний дизайн з безрамковим дисплеєм OLED та функцією розпізнавання обличчя Face ID, замінивши традиційний Touch ID. Цей смартфон отримав процесор A11 Bionic, який забезпечив найвищу продуктивність та підтримку доповненої реальності.

Цей iPhone став символом інновації та стилю, пропонуючи користувачеві неймовірно якісний екран, просунуту камеру та безпечний спосіб розблокування пристрою, що зробило його одним із найочікуваніших та найзатребуваніших смартфонів свого часу.

iPhone X (фото: wikimedia.org)

iPhone XR, iPhone XS та iPhone XS Max (2018)

iPhone XR став доступним варіантом з яскравими кольорами та продуктивним процесором A12 Bionic.

iPhone XS та iPhone XS Max запропонували більші та високоякісні OLED-дисплеї, покращені камери та більш високу продуктивність, що зробило їх флагманськими моделями на момент випуску.

Ці три моделі продемонстрували різноманітність вибору для користувачів, враховуючи їх переваги у розмірах, дизайні та функціональності, та представили сучасні технології на ринку смартфонів.

iPhone XS (фото: wikimedia.org)

iPhone XR (фото: wikimedia.org)

iPhone 11 (2019)

Цей iPhone став наступником популярної лінійки iPhone XR і запропонував користувачам безліч покращень, включаючи процесор A13 Bionic та покращену подвійну камеру.

Смартфон був доступний у кількох яскравих кольорах і оснащений Liquid Retina дисплеєм, який забезпечував яскраві та чіткі зображення, роблячи перегляд контенту приємнішим.

iPhone 11 (фото: wikimedia.org)

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max (2019)

Ці два пристрої поєднували в собі потужний процесор A13 Bionic, чудові OLED Super Retina дисплеї та покращену потрійну камеру для професійних фотографій та відеозаписів.

Смартфони відрізнялися від інших моделей iPhone більш сучасною технологією камери, включаючи режим нічної зйомки, портретний режим і покращену стабілізацію зображення.

iPhone 11 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone SE 2-го покоління (2020)

У квітні 2020 року Apple випустила друге покоління iPhone SE, пропонуючи комбінацію доступної ціни та високої продуктивності з процесором A13 Bionic. Цей смартфон зберіг класичний дизайн iPhone 8, але отримав покращену камеру, підтримку портретного режиму та Smart HDR.

iPhone SE 2-го покоління (фото: wikimedia.org)

iPhone 12, iPhone 12 mini (2020)

Ці смартфони були представлені із сучасним дизайном, плоскими краями та OLED Super Retina XDR дисплеєм, який забезпечував яскраві та контрастні зображення, а також представила власні варіанти зарядки MagSafe.

Телефони не отримали процесор A14 Bionic, який пропонував покращену продуктивність та підтримку 5G, що робило їх готовими для майбутніх мережевих технологій.

iPhone 12 mini (фото: wikimedia.org)

iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max (2020)

Ці моделі стали флагманськими з визначними характеристиками, включаючи процесор A14 Bionic та покращену потрійну камеру з режимом LiDAR, що забезпечувало більш точне визначення глибини та розширені можливості у фотографії.

Вони відрізнялися від стандартних моделей iPhone 12 вищою якістю дисплея OLED Super Retina XDR і більшими розмірами. Особливо iPhone 12 Pro Max, який мав найбільший дисплей в історії iPhone.

iPhone 12 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone 13, iPhone 13 mini (2021)

Ця лінійка смартфонів продовжила традицію дизайну та продуктивності, представивши потужніший процесор A15 Bionic та покращені функції камери. Обидві моделі iPhone 13 отримали технологію Cinematic Mode, яка дозволяє створювати ефекти глибини у відеороликах, а також підтримку ProRAW та ProRes.

iPhone 13 (фото: wikimedia.org)

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max (2021)

Ці пристрої стали абсолютними флагманами, пропонуючи видатну продуктивність завдяки процесору A15 Bionic та інноваційним технологіям в області камери, включаючи режим ProRAW, ProRes та вдосконалений режим нічної зйомки.

Смартфони мають чудові OLED Super Retina XDR дисплеї з підтримкою ProMotion, що забезпечують плавне і реактивне відображення контенту.

iPhone 13 Pro (фото: wikimedia.org)

iPhone 14, iPhone 14 Plus (2022)

Ці пристрої одержали процесор A15 Bionic. Також було додано підтримку швидкої зарядки, а також безліч функцій безпеки, таких як Emergency SOS через супутник.

У цих моделях також відсутній фізичний лоток для SIM-картки, що підштовхує користувачів використовувати лише eSIM.

iPhone 14, iPhone 14 Plus (фото: wikimedia.org)

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max (2022)

Смартфони одержали актуальний процесор A16 Bionic. Було перероблено дизайн передньої частини пристрою, на місці чубчика розташовується Dynamic Island - призначений для надання корисної інформації, такої як повідомлення апаратного та системного рівня, дані про відтворення мультимедіа і так далі.

Також сенсор камери збільшився до 48-мегапікселів.

iPhone 14 Pro (фото: wikimedia.org)