Apple представить нові iMac і MacBook наприкінці жовтня, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Серед новинок очікується оновлений 24-дюймовий iMac.

"Apple планує запуск продукту, орієнтованого на Mac, приблизно на кінець цього місяця. Можливо, це буде шанс анонсувати цю модель", - заявив оглядач агентства Марк Гурман.

При цьому він вважає, що анонс Mac відбудеться або 30-го, або 31-го числа цього місяця.

"2 листопада Apple проведе звіт про прибутки. Це буде вперше з 2018 року, коли компанія публікує квартальні результати в листопаді (зазвичай це відбувається наприкінці жовтня). Востаннє це сталося після того, як 30 жовтня відбувся захід, присвячений iPad і Mac", - заявив Гурман.

Бюджетний MacBook

Раніше повідомлялося, що компанія Apple вирішила поконкурувати з бюджетними Chromebook та випустити свою версію доступного ноутбука.

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