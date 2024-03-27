Ветеринар розповіла, чи можна котів годувати собачим кормом

Чому котам не можна їсти собачий корм

Ветеринар Меган Керрел розповіла, якщо протягом тривалого часу кішку годують тільки собачою їжею, то можуть виникнути згубні та навіть смертельні наслідки.

Це пояснюється тим, що корми для собак і котів містять різні поживні компоненти, щоб задовольнити різні харчові потреби цих двох видів тварин.

Кішки є м’ясоїдними тваринами, а це означає, що їм потрібна дієта, що складається з білків і тваринних жирів, щоб усі системи їхнього організму функціонували належним чином.

А собаки всеїдні, тому мають більш гнучкий раціон і можуть легко їсти як м’ясо, так і овочі. Корм для собак не відповідає потребам кішок у харчуванні.

Відмінності між кормом для котів і собак

Смак

Кішки сприймають смак інакше, ніж собаки. У кішок немає здатності відчувати солодке, і навіть кількість смакових рецепторів у двох видів різна.

Корм для котів розроблено спеціально для того, щоб він був приємним на смак. Це для того, щоб спонукати вибагливих тварин поїсти.

Ветеринар зазначила, що часто коти навіть не хочуть їсти собачу їжу, оскільки вони вважають її неапетитною. Проте собакам подобається смачна котяча їжа з високим вмістом білка.

Білок

Деякі бренди та типи кормів для собак дійсно містять більш високий рівень білка. Однак, навіть ці спеціалізовані корми для собак не досягають високого рівня білка, необхідного для підтримки здоров’я котів.

Арахідонова кислота

Арахідонова кислота - це жирна кислота, яку також не можуть виробляти коти, тому її потрібно вживати всередину.

Кішки, які страждають від низького рівня арахідонової кислоти, мають неспецифічні ознаки захворювання, такі як:

аномальні показники печінки/нирок

проблеми зі шкірою

Собаки можуть самостійно виробляти цю жирну кислоту, тому її рідко додають у корм для собак.

Вітамін А

Вітамін А є ще одним харчовим елементом, який коти не можуть синтезувати самостійно, і його необхідно додавати в раціон.

Корми для собак часто містять добавки вітаміну А, але її недостатньо для оптимального харчування котів.

Що робити, якщо кіт з'їв собачий корм

Якщо ви спіймали свого кота, який крадькома краде корм з собачої миски, то не варто панікувати. Один-два шматочки такого корму не зашкодять кішці, але точно не задовольнять її потреби.

Єдина реальна небезпека для вашої кішки від поїдання собачого корму полягає в тому, що ваша кішка, швидше за все, трохи набере вагу через високий вміст вуглеводів у собачій їжі. Не кажучи вже про те, що кіт, швидше за все, споживає корм для собак понад звичайну їжу.

Слідкуйте за шлунковими симптомами, такими як діарея та блювота , зміна звичок відвідування туалету, свербіж, надмірне розчісування та надмірний догляд, і зверніться до свого ветеринара, якщо у вашої кішки з’являються незвичайні симптоми.